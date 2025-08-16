Evenimente interesante destinate copiilor la cea de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium

Organizatorii celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium acordă și în acest an o atenție deosebită celor mai mici participanți la festival, deoarece sărbătoarea comunității poate fi cu adevărat completă numai dacă fiecare membru al familiei găsește un programe interesante. Așadar, copiii vor avea parte de spectacole de teatru de păpuși, ateliere interactive, concerte de basme și jocuri de dexteritate organizate în diferite locații ale evenimentului.

Miercuri, 20 august, începând cu ora 10:00, în parcul de la Turnului Pompierilor, pe scena Dendiarom, va începe seria de evenimentelor destinate celor mici. Cu spectacolul Cântecul Pulcinellei, Teatrul de păpuși Illaberek, prezintă viața și luptele lui Pulcinella, oferind chiar și celor mai mici o lecție despre puterea iubirii și a perseverenței.

Joi, 21 august, tot la Turnul Pompierilor, pe scena Dendiarom, copiii sunt așteptați de la ora 10:00, Ansamblul Cimbora Produkció prezintă povestea clasică a lui Fazekas Mihály, anume Matei Gâscarul, care datorită păpușilor și jocului actoricesc devine cu adevărat captivantă. Seara, începând cu ora 18:00, va avea loc un spectacol interesant, distractiv, plin cu acțiune al Trupei de păpușari Ákom-bákom. Cocoşelul cu creastă aurie va capta garantat atenția celor mici cu numeroasele răsturnările de situații hazlii şi scenete vesele, până la deznodământul fericit.

Vineri 22 august, ziua va debuta din nou la Turnului Pompierilor. De la ora 10, Teatrul de Păpuși Aranyszamár va prezenta spectacolul Ciobănaşul vorbitor de limba necuvântătoarelor, o întâmplare bazată pe motive din basmele populare. După-amiaza, în arena de joacă din Grădina Romei, vor prinde viață Poveștile lui Pom Pom: între orele 13 și 18, într-un spațiu de joacă interactiv, copiii pot participa activ la poveștile cunoscute și îndrăgite de ei.

În aceeași zi, târgul de carte Bookmar va aștepta copiii cu programe interesante. Începând cu ora 10, scriitoarea Hajós Erika va susține o sesiune interactivă, iar scriitoarea Szurovecz Kitti, psiholog, va conduce un atelier creativ pentru elevii din clasele gimnaziale. Între orele 16:00 și 17:00, scriitoarea Hága Jázmin și membrii Cercului literar Szamos vor povesti și se vor juca cu copiii, iar seara, începând cu ora 18.00, scriitoarea Török Enikő va încheia ziua cu o întâlnire cu micii cititorii și un concert destinat acestora.

Sâmbătă, 23 august, în Grădina Romei, va intra în centrul atenției sportul și mișcarea. Între orele 9:00 și 13:00, copiii sunt așteptați la un concurs de dexteritate pe bicicletă, unde atât cei mici, cât și cei mari își pot pune la încercare abilitățile pe două roți. Programul este organizat de Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare. Pe lângă această activitate, între orele 10:00 și 20:00, sub umbra copacilor din Grădina Romei, vor avea loc programe de artizanat și de păstrare a tradițiilor, eveniment coordonat și organizat de Asociația Borókagyökér.

Pe scena Mamut Invest din Curtea Vinului, publicul este așteptat, începând cu ora 10:00, la spectacolul interactiv al Teatrului de Păpuși Aranyszamár, intitulat Palatul Regelui Lunii. În cadrul spectacolului copiii pot contribui activ la eliberarea fetei frumoase din captivitatea Regelui Lunii. După aceea, începând cu ora 11.00, trupa de păpușari Kámfor va prezenta spectacolul de marionete intitulat Aventurile cosmice ale ciobănașului cu ochi de stea, care completează povestea populară cu o călătorie galactică plină de umor. Între orele 13:00-18:00, pe arena de joacă, Teatrul de Păpuși Aranyszamár îi așteaptă pe cei mici cu un joc interactiv intitulat Scara de măgar.

În cadrul târgului de carte Bookmar, sâmbătă dimineața, scriitoarea și psihologul Szurovecz Kitti va susține un atelier de scriere creativă pentru elevii de liceu, completat de o poveste Kamishibai și jocuri comune, urmând apoi de la ora 11:00 atelierul de basm al lui Bálint Katalin. De la ora 17:00, scriitoarea Hága Jázmin și membrii Cercului literar Szamos vor încânta copiii cu povești, cântece și un program ludic.

Duminică, 24 august, în Grădina Romei, pe tot parcursul zilei, cei interesați sunt așteptați la programele de artizanat și de conservare a tradițiilor organizate de Asociația Borókagyökér. Pe scena Mamut Invest din Curtea Vinului, începând cu ora 10:00, Compania Sanyi, Én és a Gyerekek va prezenta spectacolul intitulat Piatra rotundă. Povestea interactivă, cu cântece populare maghiare, păpuși din lemn, jocuri ritmice, dans și multă veselie, va delecta copiii preșcolari și clasele primare. După care, de la ora 11.00, Formația Kispárna va urca pe scenă, oferind celor mici distracție plină de calitate și veselie, prin jocuri adaptate propriilor melodii. În cadrul concertelor lor pentru copii, ei atrag atenția asupra protecției mediului, a mișcării și igienei zilnice, precum și asupra importanței programului zilnic, subliniind în același timp valorile familiei și prieteniei.

Organizatorii acordă o atenție deosebită faptului ca programele evenimentului să includă și activități destinate copiilor. Povestirile, jocurile în grup și programele comunitare le oferă celor mici amintiri de neuitat, transmițându-le în același timp și valori importante.