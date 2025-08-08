Experiențe cinematografice la cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium

Timp de trei seri, filmele maghiare vor fi în anima centrul centrul nou al orașului

În acest an, cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium va oferi din nou o experiență cinematografică specială tuturor amatorilor de film: în perioada 19-21 august, trei seri consecutive, Groapa de evenimente (Centrul Nou) va găzdui seria de proiecții Experiențe Cinematografice Partium. Programul include cele mai recente pelicule maghiare, realizate de actori și regizori cunoscuți, precum și o întâlnire specială cu publicul.

Marți, 19 august – 20:30

Am scris întâmplător o carte – film maghiar pentru familii, 98 minute, 2025.

Regia: Nóra Lakos

Nina (Villő Demeter) își dorește din tot sufletul să devină scriitoare, moștenind creativitatea de la tatăl ei, regizor de filme de animație (László Mátray). Viața ei de zi cu zi este tulburată de fratele ei mai mic, un magician neîndemânatic (Bonca Hárs), iar deoarece mama ei (Rozi Lovas) a decedat, modelul feminin din familie este mătușa (Réka Tenki), o femeie cam rigidă. Când în viața tatălui ei apare o nouă iubire (Vivien Rujder), Nina, urmând îndrumările scriitoarei boeme care locuiește alături (Kati Zsurzs), își depășește trauma pierderii mamei cu ajutorul scrisului și își deschide inima către noul membru al familiei și către prima iubire (Barnabás Kövécs).

După proiecție, publicul se va putea întâlni cu Villő Demeter, actrița originară

din Satu Mare, din rolul principal, iar în cadrul unei discuții cu publicul moderate i se pot adresa întrebări.

Miercuri 20 august – 21:30

Diseară crimă – comedie-crimă maghiară, 2024.

În rolurile principale: András Kern, Gyula Bodrogi, Róbert Koltai, Judit Pogány.

La Căminul Actorilor Pirandello a avut loc o crimă! În vila cu turnuri, înconjurată de un parc bine îngrijit, trăiesc liniștit câțiva foşti mari actori. Idilă perfectă… care este perturbată însă de două neplăceri. Una dintre ele este noul locatar, Tivadar Tolnai (András Kern), fostă vedetă, care nu vrea nicicum să se pensioneze și îşi transmite părerile deloc măgulitoare, inclusiv despre colegi, într-un stil arogant. Cealaltă este un deces neașteptat, pe care domnul Tolnai îl consideră extrem de suspect, așa că începe o investigaţie pe cont propriu, o misiune periculoasă, în care poate conta doar pe ajutorul unei tinere asistente medicale (Mariann Hermányi). Criminalul se află printre locuitorii căminului … dar toţi sunt actori şi actorii mint cu măiestrie, așa că numai un detectiv adevărat poate prinde criminalul. Tolnai își asumă orice risc pentru a-și putea aduna în cele din urmă foștii colegi în sufragerie pentru marea dezvăluire..

Joi, 21 august – 21:30

Fără tine cum aş putea trăi? – comedie muzicală maghiară, 105 minute, 2024.

Regia: Dénes Orosz.

Cum se leagă trecutul şi prezentul? Desigur, prin dragoste şi muzică. Dar numai dacă e de calitate. Lili e o fată tipică a zilelor noastre: e singură și încearcă să se convingă că e bine aşa pentru ea. Dar într-o zi găsește în apartamentul părinților ei un pachet vechi de scrisori pe care mama ei, se pare, nu voia să i le arate. Desigur, începe să le citească fără ezitare și trecutul prinde viață în faţa ochilor ei … o vară de neuitat de la începutul anilor ’90, când trei prietene își petrec vacanța la Balaton. Dintre ele doar Eszter (Franciska Törőcsik) vrea să rămână fidelă iubitului rămas acasă, cu inima frântă. Dar planurile sale, trasate inginereşte până atunci, sunt date peste cap de noua cunoștință, un băiat (Márk Ember) relaxat, amuzant și cu încă o calitate atu, cântă într-o trupă pe plaja din Szigliget. Cum se poate sfârşi o astfel de întâmplare? Confuzie? Dragoste? Gelozie? Câteva săruturi? Câteva palme? Și mai multe săruturi? Minim astea. Vara pe malul lacului Balaton schimbă destinul câtorva tineri și chiar și a copiilor acestora.

Locația: Centrul Nou, Groapa de evenimente

Participarea la eveniment este gratuită, toate filmele sunt proiectate în limba maghiară cu subtitrare în limba română.

Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să petreacă serile de vară vizionând cu filme bune în aer liber în compania prietenilor.