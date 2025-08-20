Expoziție, teatru, dezbatere și film – programul variat al celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium a continuat și azi

Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium a pregătit publicului o serie de experiențe inedite și pentru ziua de marți.

Muzeul de Arte a găzduit expoziția intitulată „Un secol de artă la Baia Mare”. Vizitatorii au putut descoperi bogatul patrimoniu al renumitei școli de pictură din Baia Mare, prin intermediul a patruzeci de tablouri și sculpturi. Un aspect interesant al expoziției a fost faptul că acordă o atenție specială relațiilor dintre artiștii sătmăreni și băimăreni. Între timp, cei mici au fost așteptați la atelierul de educație artistică „Îmblânzește-ți monstrul culorilor!”, unde au putut să descopere într-un mod distractiv mesajul culorilor și lumea emoțiilor.

La Red Hat Yard, a avut loc o discuție interesantă despre schimbările din politica mondială și oportunitățile locale. Printre participanți s-au numărat deputatul Magyar Lóránd, președintele Fundației Identitas, Gali Máté, cercetător la MCC, Bagi Barna, președintele Asociației Fără Frontiere pentru Tinerii Maghiari, precum și Hegedűs Zoltán, redactorul revistei Kommentár care au dezbătut numeroase subiecte importante, de la provocările globalizării până la problemele legate de conservarea comunității.



Seara, sala Teatrului Nord Satu Mare a răsunat de râsete. Spectacolul Teatrului Udvartér Színház din Târgu Secuiesc, a evoluat cu o adaptare a piesei clasice a lui Marc Camoletti, „Boeing, Boeing – aterizare la Paris”, care a delectat publicul, oferind o adevărată experiență inedită prin umorul său și jocul actoricesc plin de energie..



Ziua s-a încheiat cu filmul pentru familii al Norei Lakos, „Am scris întâmplător o carte”. Proiecția a fost precedată de o întâlnire cu publicul. Protagonista filmului, Demeter Villő, originară din Satu Mare, a împărtășit experiențele sale cu publicul într-o atmosferă directă și prietenoasă.

Rezervă o masă cu prietenii și savurează împreună cele mai bune vinuri în Grădina Romei!



Nu există nimic mai plăcut decât să savurezi un pahar de vin împreună cu prietenii și să stai la o poveste în Curtea Vinului, unde publicul este așteptat cu nectare delicioase și concerte de cea mai bună calitate. Anul acesta, rezervarea în prealabil a unei mese îți garantează un loc confortabil: o masă oferă loc pentru opt persoane, fiind astfel alegerea ideală pentru cei care doresc să ciocnească în compania prietenilor și să se bucure de atmosfera evenimentului.



Detaliile privind rezervarea meselor și pagina de rezervare sunt disponibile pe site-ul oficial al PMN Borudvar: www.pmnborudvar.ro. Atenție, numărul locurilor este limitat și se pot asigura locuri numai cu rezervare prealabilă.



Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium îi așteaptă, pe parcursul întregii săptămâni până pe 24 august, pe toți cei interesați cu programe variate și experiențe de neuitat. Programul complet al evenimentului este disponibil pe site-ul https://partiuminapok.ro

