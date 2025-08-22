„Facultatea de Medicină UVVG Arad: peste 30 de ani de excelență și umanitate!” Sesiunea din septembrie – ULTIMA ȘANSĂ pentru a te înscrie în anul universitar 2025-2026!

Cu o tradiție de peste trei decenii, Facultatea de Medicină UVVG este astăzi unul dintre pilonii principali ai universității arădene. Oferă programe de studii variate – de la Medicină generală (cu predare în română, engleză și franceză), la Asistență Medicală Generală, Biologie, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare. Pentru cei care vor să aprofundeze, există opțiuni de masterat, rezidențiat și chiar școală doctorală.

Într-o societate în continuă schimbare, în care valorile autentice par uneori estompate, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad rămâne un reper solid, în care știința se împletește cu vocația. „Medicina nu e pentru oricine. Cere empatie, echilibru, disciplină și, mai ales, dorința sinceră de a-i ajuta pe ceilalți,” spune conf. univ. dr. Casiana Boru, decanul Facultății de Medicină UVVG.

Medicină trăită, nu doar învățată

Unul dintre punctele forte ale facultății este contactul timpuriu și real cu practica medicală. „Încă din primul an, studenții se familiarizează cu mediul clinic. Din anul III, lucrează efectiv cu pacienți în spitale, sub supravegherea cadrelor medicale. Cu întregul suport al doamnei rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci, studenții noștri beneficiază de un suport informațional și tehnologic complex” explică doamna decan. Experiența este completată de transmisiuni live din săli de operație, cu explicații în timp real – un mod inovator de a aduce medicina în fața studenților.

O comunitate internațională

UVVG atrage anual sute de studenți din întreaga lume – peste 60 de naționalități sunt reprezentate în rândul celor care aleg Aradul pentru a-și construi o carieră medicală. Calitatea, seriozitatea și accesul real la practică sunt principalele motive pentru care studenții studiază la UVVG.

Admitere accesibilă, susținere reală

Admiterea la Facultatea de Medicină UVVG este clară și transparentă: înscrierea se face online sau fizic, iar selecția se bazează pe un examen grilă pentru candidații din UE (anatomie și chimie), respectiv pe dosar pentru cei din afara UE. Universitatea oferă burse de merit, sociale și burse speciale, inclusiv bursa „Aurel Ardelean” pentru studenții la Biologie, reflectând și în acest mod angajamentul față de sprijinirea performanței.

Un mesaj pentru viitorii studenți

Pentru tinerii care simt că medicina este mai mult decât o meserie – este o chemare – UVVG Arad poate fi locul perfect de pornire.

Pentru înscrieri și mai multe informații, accesați platforma oficială a universității www.admitere.uvvg.ro . A doua sesiune de înscrieri se deschide în 1 septembrie 2025.

Medicina începe cu un pas. Poate fi pasul tău!