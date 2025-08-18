Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport UVVG Arad, un reper al excelenței academice

*Sesiunea din septembrie – ULTIMA ȘANSĂ pentru a te înscrie în anul universitar 2025-2026!

Prima sesiune de admitere la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a înregistrat un interes deosebit al viitorilor studenți pentru programele de studiu de licență Pedagogia învățământului primar, Psihologie, precum și cel de masterat Psihologie Clinică și Psihoterapii. Universitatea arădeană încearcă să ofere viitorilor studenți programe care să le ofere integrarea pe piața muncii odată cu finalizarea studiilor, cu o bază solidă de cunoștințe teoretice și practice.

Cu o istorie de peste trei decenii și o viziune modernă asupra învățământului, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport (FSSUEFS) din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad rămâne una dintre cele mai apreciate opțiuni pentru tinerii care își doresc o carieră solidă în domenii umaniste, educaționale, lingvistice, de securitate sau sport.

„Avem o ofertă educațională diversificată, un corp profesoral implicat și o deschidere internațională care face diferența”, declară conf. univ. dr. Speranța Milancovici, decanul facultății.

Educație de calitate, bazată pe tradiție și modernitate

Fondată în 1994, facultatea a evoluat constant, păstrând vie memoria fondatorului universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean. Azi, FSSUEFS oferă studenților un cadru educațional complex, orientat spre performanță și aplicabilitate profesională.

Specializările acoperă o gamă largă de interese, printre care se remarcă: Psihologie clinică și psihoterapii, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Limbi moderne aplicate – cu opțiuni precum engleză-franceză sau engleză-germană, ideale pentru viitori profesioniști în diverse domenii; Studii de securitate – o specializare emergentă, dedicată tinerilor interesați de intelligence, protecția datelor și siguranță națională.

Sportul și educația fizică – direcții de tradiție și viitor

Facultatea investește constant în domeniul Educației Fizice și Sportului, dispunând de baze sportive moderne și colaborări cu licee sportive, cluburi și Poliția Locală Arad. Absolvenții au posibilitatea de a urma masteratul în Managementul activităților sportive, pregătindu-se pentru cariere în conducerea organizațiilor sportive sau în antreprenoriat.

Pregătirea viitorilor profesori – o prioritate asumată

Facultatea include și un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, oferind atât Modulul Psihopedagogic I, cât și Modulul II – resurse esențiale pentru oricine își dorește o carieră în învățământ, indiferent de domeniul de bază.

Mediu academic activ și internațional

FSSUEFS derulează frecvent evenimente științifice, conferințe, colaborări europene și pune accent pe sprijinirea studentului prin consiliere, voluntariat și mobilități internaționale (Erasmus+). Studenții beneficiază de un climat prietenos, dar exigent, în care tradiția educațională se îmbină cu inovația și empatia.

„La UVVG, oferim nu doar studii, ci o comunitate. Îi invităm pe tineri să ni se alăture dacă își doresc o facultate a valorilor autentice, care pregătește pentru succes în viață și carieră”, transmite conf. univ. dr. Speranța Milancovici.

Consultă programele de studiu disponibile pentru sesiunea de înscrieri din toamnă pe www.admitere.uvvg.ro și nu rata șansa începerii studiilor universitare din acest an. Noua sesiune de înscrieri se deschide în 1 septembrie!