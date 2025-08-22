Fenomene meteo extreme în Satu Mare: peste 50 de intervenții ISU și un caz tragic de electrocutare la Mărtinești

În contextul avertizărilor meteorologice Cod Galben și Cod Portocaliu emise pentru data de 22 august 2025, județul Satu Mare se confruntă cu fenomene meteorologice severe care au generat un număr ridicat de situații de urgență.

Până la această oră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a înregistrat peste 50 de solicitări de intervenție, dintre care *21 au fost deja soluționate*.

Misiunile sunt în dinamică, iar echipajele operative intervin continuu în sprijinul populației, în special pentru evacuarea apei din beciuri ale locuințelor și din incinta unor instituții publice* de pe raza municipiului Satu Mare.

Având în vedere gravitatea fenomenelor meteorologice și potențialul de risc pentru populație, a fost emis *un mesaj RO-ALERT*, prin care cetățenii au fost informați și îndemnați să ia măsuri de autoprotecție.

*Intervenție pentru persoană electrocutată – Localitatea Mărtinești*

Tot astăzi, *22 august 2025*, în jurul orei 13.15, echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în localitatea Mărtinești, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112 care semnala o persoană electrocutată.

La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de stingere și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

Din păcate, victima – un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani – a fost găsită în stop cardio-respirator, prezentând leziuni incompatibile cu viața.

În ciuda eforturilor depuse, echipajele medicale au declarat decesul la fața locului.

Cazul a fost preluat de organele competente, care vor desfășura cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare reamintește populației importanța respectării recomandărilor transmise prin canalele oficiale în contextul condițiilor meteorologice extreme și solicită cetățenilor să acorde prioritate siguranței personale și să evite zonele cu risc de inundații.