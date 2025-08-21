Festivalul Moților „Zilele Iancului” la cea de-a XXIV – a ediție

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Carei, prin Centrul Cultural al Municipiului Carei și în parteneriat cu Societatea Cultural- Patriotică „Avram Iancu”, duminică 31 august 2025 va avea loc cea de-a XXIV – a ediție a festivalului „Zilele Iancului”, în localitatea Ianculești.

Și anul acesta va fi un prilej de primenire sufletească, de reafirmare a unei identități puternice și mândre. Moții de la câmpie sunt inima prin care românismul bate în Sătmar, cel mai puternic.

De la ora ora 10:00 va avea loc slujba religioasă, la ora 12:00 – lansarea Monografiei „Ianculești – un secol de istorie, tradiție și suflet românesc (1924–2024)” de Ioan Dorel Todea – Cuvânt-înainte: † TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Prezintă: protopop Florian Mocanu – din partea Episcopiei, dr. Viorica Toader Sava, ing. Mihail Todea, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, moderator: pr. Mircea Onet. De la ora 12:30 va avea loc slujba religioasă în fața bustului lui Avram Iancu din localitate, depuneri de jerbe de flori.

De la ora 18:00 în cadrul regalului folcloric vor evolua: Paula Hriscu, Mirela Mănescu, Leontina Dorca și Maria Carmen Sas – Ansamblul Folcloric „Cununița și Cununița Năzdrăvană” alături de soliștii: Alexandra Hodas, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Nicole Gruia Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian, Emma Thuinaphiang; Răzvan Roșu și Grupul „Tecerașii”; Cristian Crișan si formația MVM; Aida Negrea; Lina Șchiop alături de tulnicăresele și tulnicarii din Ianculești; fiii Satului Ianculești.