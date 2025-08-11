Filtru Poliție – RAR. 15 certificate reținute

La data de 8 august a.c., în intervalul orar 20.00-00.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în municipiul Satu Mare, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere.

Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei, fiind reținute 15 certificate de înmatriculare pentru modificarea sistemului de evacuare, noxe emise peste limita admisă și anvelope de alte dimensiuni montate pe autoturism.