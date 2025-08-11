Forțe proaspete la Jandarmeria Satu Mare

Începând de luni, 11 august, doi tineri sublocotenenți, absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza vor întări echipa Jandarmeriei Satu Mare

Sublocotenent Alexandru FILIMON și sublocotenent Luca MORARIU, sunt doi tineri absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, care au ales să-și înceapă cariera militară în unitatea noastră, contribuind astfel la consolidarea echipei jandarmilor sătmăreni.

Cei doi tineri sublocotenenți își vor desfășura activitatea în cadrul structurilor operative ale unității, urmând ca în perioada următoare, sub coordonarea unor ofițeri cu experiență să parcurgă o perioadă de integrare și formare profesională.

Inspectorul Șef al unității, lt. col. Ionuț Văideanu le-a transmis bun venit în echipa jandarmilor sătmăreni exprimându-și convingerea că “entuziasmul, cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studiu și dorința lor de afirmare profesională vor contribui la formarea unor jandarmi devotați și responsabili.”

Le dorim mult succes în misiunile ce urmează și o carieră plină de realizări!