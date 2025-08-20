FOTO. CREDINȚĂ. Tabără de vară la Valea Vinului: „Roadă duhului este dragostea”

Prima ediție a taberei de vară a adunat copii, tineri, cadre didactice, voluntari și preoți într-o zi de bucurie și comuniune

Ziua de 19 august 2025 a fost una de neuitat pentru copiii și tinerii din parohiile Valea Vinului, Roșiori, Mariuș, Sai, Iegheriste, Lipău, dar și pentru elevii Școlii Gimnaziale Valea Vinului. Cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu și sprijinul comunității, Parohia Valea Vinului și Școala Gimnazială Valea Vinului au organizat prima ediție a taberei de vară intitulată „Roadă duhului este dragostea”.

O inițiativă a comunității

Evenimentul a fost posibil prin implicarea preotului paroh Cosma Dionisie, alături de preoții Szabo Cristian, Pintea Răzvan, Bibartan Bogdan și Tăut Mădălin, dar și cu sprijinul primarului Cristea Radu, al cadrelor didactice și voluntarilor. Un rol important l-au avut și doamna directoare Petcaș Adriana și domnișoara Ioana Mag, care au contribuit activ la buna desfășurare a programului.

Program duhovnicesc, educativ și recreativ

Tabăra a oferit participanților momente de rugăciune în comun, dar și activități diverse: ateliere de pictură și de confecționat brățări, activități educative și informative despre acordarea primului ajutor, susținute de Crucea Roșie Satu Mare.

Nu au lipsit nici jocurile, cântecele, un campionat de fotbal și tradiționalul foc de tabără, care au adus bucurie și prietenie între participanți.

Invitat special: muzica folk

Surpriza finalului a fost prezența folchistului Adrian Lupescu, care a cântat alături de tineri și a transformat seara într-un moment de emoție și comuniune prin muzică.

Mulțumiri și recunoștință

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați și au subliniat că evenimentul reprezintă o dovadă a puterii comunității:

„Singuri nu putem face niciodată nimic, dar împreună putem organiza lucruri frumoase spre bucuria noastră, a tuturor!”, a transmis preotul Cosma Dionisie.