FOTO. Echipa PSD Satu Mare a fost prezentă la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea „Sfinții Apostolii Petru și Pavel” Bixad

Vineri, 15 august 2025, de praznicul „Adormirii Maicii Domnului", la invitația doamnei primar a comunei Bixad, Lenuța Cornea, echipa PSD Satu Mare a fost prezentă la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea „Sfinții Apostolii Petru și Pavel" Bixad, una dintre cele mai importante vetre monahale din județ, loc de pelerinaj și rugăciune pentru credincioșii din întreaga zonă a Oașului.

Slujba arhierească a fost oficiată într-un cadru deosebit, de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, împreună cu Preacuviosul Părinte Emanuel Scarlat, egumenul mănăstirii, și un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși veniți să se închine Maicii Domnului. Atmosfera duhovnicească a fost întregită de cântările corului mănăstirii, care au ridicat inimile celor prezenți spre rugăciune.

Alături de președintele organizației județene PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, au participat cu bucurie: europarlamentarul Gheorghe-Florin Cârciu, secretarul executiv PSD Satu Mare, primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, subprefectul Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, vicepreședintele PSD Satu Mare, Radu Iancu, și consilierul județean Gheorghe Marincaș.

Praznicul „Adormirii Maicii Domnului” rămâne un moment de referință pentru credincioși, un prilej de comuniune, rugăciune și întărire a legăturilor dintre biserică și comunitate.

,,Mulțumim pentru primire și găzduire doamnei primar a comunei Bixad, Lenuța Cornea, și domnului europarlamentar Gheorghe-Florin Cârciu, a căror implicare și dragoste pentru comunitate au contribuit la reușita acestui eveniment de suflet.