FOTO. Prima ediție a Cupei „Giurtelecu Hododului” la tenis – un eveniment sportiv de succes

În perioada 15-17 august 2025, pe baza sportivă din Giurtelecu Hododului, comuna Hodod, s-a desfășurat prima ediție a Cupei „Giurtelecu Hododului” la tenis, un eveniment care a reunit nu mai puțin de 35 de jucători din mai multe județe ale țării.

Competiția a fost deschisă tuturor categoriilor de vârstă, de la cei mai mici participanți – copii de doar 4 ani – până la seniori de 70 de ani. Organizatorii au structurat întrecerile pe grupe de vârstă pentru copii, iar la categoria adulți au fost disputate probe de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt.

Atmosfera a fost una prietenoasă și competitivă în același timp, fiecare meci aducând emoții și aplauze pentru participanți. Câștigătorii au fost recompensați cu diplome, cupe și medalii, răsplătind efortul și pasiunea pentru sport.

Sâmbătă seara, evenimentul a căpătat și o dimensiune festivă, printr-o cină organizată pentru participanți și invitați, care a inclus un moment artistic deosebit, susținut de solista Laura Ravaș și formația sa.

Profesorul Ioan Leitan, inițiator și organizator al turneului, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor prezenți, precum și celor care au sprijinit desfășurarea evenimentului, subliniind satisfacția pentru modul în care competiția s-a derulat.

„A fost o ediție reușită, care a adus împreună iubitorii tenisului din mai multe zone ale țării. Bucuria copiilor, implicarea adulților și atmosfera creată ne dau încredere că acest turneu va deveni o tradiție”, a declarat organizatorul.