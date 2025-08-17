FOTO. PSD Satu Mare a participat la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Zestrea Oașului”

Sâmbătă, 16 august 2025, la invitația doamnei primar al orașului Negrești-Oaș, secretarul executiv PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, echipa PSD Satu Mare a participat la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Zestrea Oașului”.

Evenimentul a debutat cu parada și deschiderea oficială, urmate de un spectacol artistic în aer liber, care a reunit atât artiști locali, cât și nume consacrate ale muzicii românești, oferind publicului momente de sărbătoare și punând în valoare identitatea culturală unică a Țării Oașului.