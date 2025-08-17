FOTO. PSD Satu Mare a participat la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Zestrea Oașului”

Sâmbătă, 16 august 2025, la invitația doamnei primar al orașului Negrești-Oaș, secretarul executiv PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, echipa PSD Satu Mare a participat la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Zestrea Oașului”.
Evenimentul a debutat cu parada și deschiderea oficială, urmate de un spectacol artistic în aer liber, care a reunit atât artiști locali, cât și nume consacrate ale muzicii românești, oferind publicului momente de sărbătoare și punând în valoare identitatea culturală unică a Țării Oașului.
Alături de negreșteni, la festival au fost prezenți: europarlamentarul Gheorghe-Florin Cârciu, subprefectul Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, consilierul județean Gheorghe Marincaș, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămașan-Ilieș, primarul comunei Tarna Mare, Mariana-Monica Sobius, primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea, primarul comunei Racșa, Toma Betea, primarul comunei Călinești-Oaș, Ioan Bumb, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, consilierul local municipal Ciprian Crăciun, prim-vicepreședintele TSD Satu Mare, Adrian Andreka, secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan, precum și consilierii locali ai orașului Negrești-Oaș.
„Zestrea Oașului” înseamnă tradiție, unitate și mândria de a aparține unei comunități cu rădăcini puternice și valori autentice.
,,Felicitări doamnei primar Aurelia Fedorca, pentru implicarea și dăruirea constantă în organizarea și promovarea acestui festival, care a devenit, de-a lungul timpului, un reper cultural și comunitar pentru orașul Negrești-Oaș!”