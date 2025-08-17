More

    FOTO. Social Democrații sătmăreni prezenți la cea de-a LXVIII-a ediție a Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia

    Duminică, 17 august 2025, a avut loc cea de-a LXVIII-a ediție a Festivalului Folcloric Codrenesc Oțeloaia, unul dintre cele mai longevive și reprezentative evenimente culturale din județul Satu Mare.

    Festivalul Oțeloaia este o adevărată sărbătoare a sufletului codrenesc, o întâlnire a generațiilor care, an de an, reînnoiesc și întăresc legătura cu tradițiile moștenite de la străbuni. Cântecele, dansurile și portul popular au adus pe scenă frumusețea autentică a Țării Codrului, iar atmosfera plină de emoție și bucurie a unit comunitatea într-o celebrare a identității și a valorilor autentice românești.

    La eveniment au luat parte cu bucurie: subprefectul Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămașan-Ilieș, secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan, alături de colegii social-democrați din comuna Homoroade.

    Festivalul Codrenesc Oțeloaia rămâne un reper cultural și un simbol al unității, al mândriei de a aparține unei zone cu tradiții puternice și cu o identitate autentică, păstrată cu grijă și respect din generație în generație.

    ,,Mulțumim pentru invitație și primire domnului primar Simion Ardelean! Felicitări pentru implicarea și efortul de a duce mai departe această sărbătoare de suflet a codrenilor!”

     

