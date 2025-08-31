FOTO. Ziua Limbii Române sărbătorită la Satu Mare

Duminică, 31 august 2025, sătmărenii au fost invitați să participe la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, eveniment care s-a desfășurat, în Piața Libertății din municipiul Satu Mare, la bustul Limbii Romane.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare și Felician Pop – președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (U.Z.P.R.)- filiala Satu Mare.

Programul a cuprins momente artistice susținute de artiști și invitați speciali: Corul Seniorilor Sătmăreni CARP, Grupul Vocal „Suflet românesc”, dar și depuneri de jerbe și buchete de flori la Monumentul Limbii Române, în semn de respect și recunoștință pentru importanța limbii române în păstrarea identității și unității naționale.

Au fost prezenți de la Instituția Prefectului Județului Satu Mare- Altfatter Tamas, conducerea Consiliului Județean Satu Mare: Pataki Csaba- președinte; Roxana Petca și Cătălin Filip – vicepreședinți; conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare: Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan- viceprimari, Zamfir Danciu- directorul Direcției Județene de Cultură Satu Mare, reprezentanți ai partidelor politice, a asociației pensionarilor, scriitori și oameni de cultură.

Ziua Limbii Române este marcată anual la 31 august și reprezintă un prilej de reflecție asupra valorii limbii materne, un simbol al culturii și spiritualității poporului român.