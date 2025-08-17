FOTOGALERIE. O viață închinată familiei și comunității – Doamna preoteasă Florica Pașca la ceas aniversar

Cu aleasă bucurie și emoție, familia Pașca a sărbătorit zilele trecute aniversarea doamnei preotese Florica Pașca, care a ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani.

Ziua de naștere a doamnei preotese Florica Pașca a adunat în jurul ei familie, rude și prieteni apropiați, care au venit cu inimile pline de bucurie să o sărbătorească așa cum se cuvine. Alături i-a fost și soțul său, părintele Viorel Pașca, cu care a împărțit, de-a lungul vieții, grijile, bucuriile și dragostea pentru oameni și comunitate.

Cei 70 de ani împliniți nu sunt doar o cifră, ci povestea unei vieți trăite cu credință, bunătate și răbdare. Doamna Florica este, pentru cei care o cunosc, un sprijin, o mângâiere și un exemplu de dăruire. Cu zâmbetul ei cald și inima mereu deschisă, a știut să fie aproape de toți cei care au avut nevoie de un cuvânt bun sau de o încurajare.

Doamna preoteasă Florica Pașca este cunoscută de întreaga comunitate ca o femeie blândă, harnică și mereu aproape de oameni. De-a lungul timpului, a fost un exemplu de dăruire, credință și înțelepciune, adunând în jurul său respectul și aprecierea celor care au avut șansa să o cunoască.

Împlinirea celor 70 de ani nu este doar o simplă aniversare, ci o încununare a unei vieți trăite cu demnitate, grijă și iubire față de semeni. Toți cei prezenți i-au transmis gânduri bune și urări de sănătate, iar emoția și căldura acestui moment au adus bucurie în sufletele tuturor.

În numele familiei, al rudelor, al prietenilor și al întregii comunități, îi spunem doamnei preotese

La mulți ani! cu sănătate, liniște sufletească și ani binecuvântați alături de cei dragi.