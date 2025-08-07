FOTOGALERIE. Razii de proporţii în judeţ. Peste 500 de persoane verificare

În cadrul unei acțiuni în sistem integrat desfășurate ieri în județul Satu Mare, pe șoselele din apropierea frontierei de stat, au fost reținute două certificate de înmatriculare și au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 2.300 lei.

În cursul zilei de ieri, în județul Satu Mare, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare structurile de siguranță și ordine publică au desfășurat noi acțiuni în zona de frontieră. Scopurile urmărite au fost prevenirea și combaterea migrației ilegale, combaterea infracționalității transfrontaliere, asigurarea și menținerea unui climat de siguranță și ordine publică în contextul aderării României la spațiul Schengen, combaterea contrabandei și a traficului cu produse accizabile, a traficului ilegal cu arme și muniții, precum și cel cu autovehicule furate, prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul forestier și cel al transporturilor ilegale de deșeuri.

Acțiunea în sistem integrat s-a desfășurat pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe căile de comunicații care duc spre fostele puncte temporare de la frontiera cu Ungaria.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare inclusiv SCCO Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat 498 de persoane și 198 mijloace de transport. În urma acestor controale au aplicat 5 avertismente, au reținut două certificate de înmatriculare, o carte de identitate, iar valoarea sancțiunilor contravenționale s-a ridicat la aproximativ 2.300 lei. Totodată, în cadrul acțiunii a fost depistată o persoană care figura în bazele de date cu măsuri preventive.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare vor rămâne și în continuare principalele obiective ale structurilor sătmărene cu atribuții pe siguranță și ordine publică.