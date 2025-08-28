FOTOGALERIE. REALIZARE. Tășnadul are primul bazin semiolimpic didactic din județ – o investiție pentru elevi și turiști

Recepția lucrărilor marchează un nou pas în dezvoltarea infrastructurii educaționale și de agrement din oraș



În incinta Ștrandului Termal Tășnad a avut loc joi, recepția la terminarea lucrărilor pentru primul bazin semiolimpic didactic din județul Satu Mare, o investiție de peste nouă milioane de lei realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI). Noul obiectiv reprezintă o resursă importantă atât pentru activitățile educaționale, cât și pentru turismul local, urmând să fie integrat în oferta de agrement a ștrandului termal.

O infrastructură modernă pentru educație și sport

Construcția are dimensiuni standard semiolimpice – 25 de metri lungime și 12,5 metri lățime – fiind prevăzută cu cinci culoare de înot și blocstarturi conforme normelor europene. Adâncimea variază între 1,2 și 1,8 metri, iar temperatura apei va fi menținută constant la 28 de grade Celsius, printr-un sistem inteligent ce combină apa geotermală cu centrale pe gaz.

La parter, elevii și vizitatorii vor avea acces la vestiare moderne, separate pentru fete și băieți, dotate cu dușuri și grupuri sanitare, dar și la un cabinet medical și spații pentru profesori. Capacitatea totală este de 65 de persoane, ceea ce permite desfășurarea simultană a două clase de elevi.

Un plus pentru atractivitatea turistică

Primăria Tășnad mizează pe faptul că noul bazin va contribui nu doar la sprijinirea procesului educațional, ci și la creșterea potențialului turistic al zonei. În afara programului școlar, bazinul va fi deschis publicului, accesul fiind integrat cu cel al ștrandului termal.

Vizitatorii vor avea astfel la dispoziție o alternativă modernă de agrement, complementară tradiționalei oferte balneare.

Implicare și viziune locală

Din comisia de recepție a făcut parte și primarul orașului, Adrian Farcău, care a subliniat importanța proiectului pentru comunitate: „Noua construcție este destinată în primul rând elevilor, dar va fi accesibilă și turiștilor, care vor putea folosi bazinul în baza aceluiași bilet de intrare la ștrand.”

Prin finalizarea acestui proiect, administrația locală confirmă o direcție clară de dezvoltare – investiții care combină utilitatea educațională cu atractivitatea turistică, oferind Tășnadului un avantaj competitiv în regiune.