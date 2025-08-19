FOTOGALERIE. VIZIUNE. Elevii din toată țara dau tonul schimbării în educație, la Satu Mare

Pentru prima dată, Sătmarul devine centrul deciziei elevilor din întreaga țară

Județul Satu Mare are onoarea să găzduiască, timp de trei zile, cel mai important for de reprezentare al elevilor din România – Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor. Lucrările celui mai important for de reprezentare al elevilor din România, ajuns la a XLVI-a ediție, se desfășoară la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare. Evenimentul de deschidere a avut loc luni după amiază în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și a primarului municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Deschidere oficială în prezența autorităților

„Școala de astăzi trebuie să vă pregătească pentru viitor, pentru lumea de mâine, nu pentru cea de ieri! Voi aveți puterea de a schimba comunitățile pe care le veți sluji și, sunt convins, pe care nu peste mult timp le veți conduce”, a transmis edilul.

Lideri ai schimbării

“Dragi elevi, voi sunteți nu doar viitorul, ci și prezentul României – cei care, prin energie, viziune și responsabilitate, puteți influența direcția educației și a comunității noastre. Vă felicit pentru entuziasm și pentru dorința de a fi parte din schimbare”, le-a transmis tinerilor vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip.

Dezbateri pentru viitorul educației

Pe durata Adunării Generale, elevii vor dezbate teme fundamentale pentru sistemul educațional: regulamente școlare, dificultățile cu care se confruntă în prezent, planurile-cadru și alte aspecte de interes major.

Concluziile și propunerile formulate la Satu Mare vor fi înaintate Ministerului Educației, consolidând parteneriatul dintre elevi și decidenții politici.