Hai la stadion! În căutarea primelor puncte! CSM Olimpia Satu Mare – Chindia, duminică ora 12!

CSM Olimpia are parte de un program infernal în ultima săptămână de vară.

Fără punct acumulat în primele trei runde, trupa lui Piri Botoș e obligată să obțină un rezultat pozitiv din duelul de duminică cu Chindia Târgoviște. Echipa noastră e ultima în clasament și e, alături de Șelimbăr, fără punct luat în acest sezon.

Apoi după meciul de duminică urmeză jocul din play off-ul Cupei României, miercuri de la ora 17,30 cu CSM Slatina, o echipă antrenată de Claudiu Niculescu ce a pierdut în runda a 4-a, acasa , 0-2 cu Afumați. Iar sâmbăta viitoare, de la ora 14, CSM Olimpia are meci la Sfântu Gheorghe pe terenul celor de la Sepsi.

Așadar o săptămână de foc din care echipa noastră trebuie să obțină puncte și o eventuală calificare în faza grupelor Cupei României.

Chindia are parteneriat cu Academia Barcelonei

În etapa a 4-a din Liga 2, duminică de la ora 12:00, echipa pregătită de Alexandru Botos va juca pe teren propriu, pe stadionul Olimpia–Daniel Prodan, împotriva formației Chindia Târgoviște.

Echipa dâmbovițeană a retrogradat din prima ligă la finalul sezonului 2022/23, iar în ultimele două ediții a încheiat în zona inferioară a clasamentului Ligii 2. Vara aceasta a fost nevoită să dispute barajul pentru menținerea în eșalonul secund, dar a reușit să rămână după două victorii (4–2 la general) în fața formației din Dumbrăvița.

Noul sezon a adus schimbări de ordin administrativ și pe banca tehnică….Chindia a semnat o asociere cu Academia Barcelona iar acest lucru a readus entuziasmul la club. Și speranța unei reveniri în top. Sezonul , Chindia l-a început cu rezultate oscilante. Trupa lui Ilie Poenaru: pe teren propriu a remizat 1–1 cu Sepsi OSK, apoi a pierdut greu, 1–0, la Hunedoara, iar în runda trecută a câștigat 3–1 acasă cu Șelimbăr. Eliminarea prematură din Cupa României a provocat nemulțumirea suporterilor celor de la Chindia, doar că miza pare a fi calificarea în play off-ul ligii a 2-a iar cupa pare a fi fost un obiectiv secundar.

Pentru CSM Olimpia însă a venit momentul să rupă seria neagră. Sătmărenii au pierdut toate cele trei partide disputate până acum, având un golaveraj de –8 și aflându-se pe penultimul loc al clasamentului. Nici programul următor nu este mai ușor: miercuri, în play-off-ul Cupei României, vor întâlni acasă pe CSM Slatina, iar sâmbăta viitoare, de la ora 14:00, vor evolua în deplasare cu Sepsi OSK, în etapa a 5-a din Liga 2.

Jucătorii sunt dornici de reușite.

Fundașul central Paul Copaci a declarat că echipa va lupta pentru victorie și a transmis un mesaj suporterilor:

„Suntem conștienți cu toții că începutul de sezon nu a fost la nivelul așteptărilor, nici ale suporterilor și nici ale noastre. Suntem dezamăgiți de rezultatele de până acum, dar suntem hotărâți să trecem cât mai repede peste acest moment dificil. Ne dorim ca încă de la meciul de duminică să arătăm adevărata față a echipei și să dăm tot ce avem mai bun. Le mulțumim suporterilor pentru sprijinul constant și avem nevoie de ei alături de noi, într-un stadion plin, pentru a demonstra împreună că putem mai mult decât am arătat până acum. Un lucru pot promite în numele echipei: vom lupta până la ultima picătură de energie pentru victorie, pentru suporteri și pentru oraș.”

LIGA 2 CASA PARIURILOR, SEZON REGULAR, ETAPA 4

24 august, duminică, ora 12:00, Satu Mare, Stadionul Olimpia–Daniel Prodan

CSM Olimpia Satu Mare – AFC Chindia Târgoviște

Arbitru: Claudiu Gaitin (Timişoara)

Asistenți: Ioan Daniel Humiţa (Armeniş, jud. Caraş-Severin), Ionuț Răzvan Andrei (Piatra Neamţ)

Al patrulea oficial: Dragoș Ionuț Țurcanu (Piatra Neamţ)

Observator arbitri: Mircea Ciglenean (Cluj-Napoca)

Delegat joc: Mircea Bucur (Târgu Mureş)

Transmisie: Digi Sport, Prima Sport

La mulți ani, 𝐈𝐬𝐭𝐯𝐚́𝐧 𝐒𝐯𝐚𝐫𝐜𝐳𝐤𝐨𝐩𝐟!

”La ceas aniversar, Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare îi urează lui István Svarczkopf multă sănătate, multe reuşite în viaţa personală şi în carieră.” E mesajul transmis antrenorului secund, 𝐈𝐬𝐭𝐯𝐚́𝐧 𝐒𝐯𝐚𝐫𝐜𝐳𝐤𝐨𝐩𝐟 de conducerea clubului, pe pagina oficială de facebook, De altfel, în cadrul clubului , ziua de 23 august e una cu doi sărbătoriți. Pe klângă secundul 𝐈𝐬𝐭𝐯𝐚́𝐧 𝐒𝐯𝐚𝐫𝐜𝐳𝐤𝐨𝐩𝐟 , antrenorul Daniel Marghitaș de la centrul de copii și juniori își serbează azi ziua de naștere.La mulți ani și din partea redacției GNV.

Bilete , azi online și duminică la stadion

𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐁𝐈𝐋𝐄𝐓𝐄

Biletele online pentru meciul de campionat de duminică (12:00), pe teren propriu, împotriva formației Chindia Târgoviște, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

