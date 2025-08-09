Incendiu de vegetație în localitatea Valea Vinului

În cursul zilei de astăzi, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență SOMEȘ al județului Satu Mare, împreună cu pompierii voluntari din localitatea Valea Vinului și Crucișor au intervenit prompt pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Valea Vinului.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 100 m² de vegetație uscată, cu propagare rapidă la o zonă în care erau depozitate cauciucuri uzate, afectând o suprafață de circa 30 m².

Din cauza vântului și a materialelor combustibile din apropiere, exista riscul real de extindere a incendiului către mai mulți de baloți de paie, ceea ce ar fi crescut considerabil pericolul și amploarea intervenției.

Datorită promptitudinii pompierilor militari, sprijiniți eficient de serviciul voluntar pentru situații de urgență, incendiul a fost localizat și lichidat înainte de a produce pagube materiale semnificative.

Reamintim cetățenilor că arderea necontrolată a vegetației uscate este interzisă și periculoasă, putând duce la pierderi de bunuri sau chiar de vieți omenești.

Facem apel la responsabilitate și respectarea legislației privind prevenirea incendiilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență SOMEȘ al județului Satu Mare va continua acțiunile de informare și control pentru a preveni astfel de incidente.