INFORMARE. Program special al Primăriei Satu Mare de Adormirea Maicii Domnului

Modificări la Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția de Impozite și Taxe Locale pe 15 august

Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștința cetățenilor programul special de lucru cu publicul pentru vineri, 15 august 2025, zi nelucrătoare cu ocazia sărbătorii religioase Adormirea Maicii Domnului. Serviciile din cadrul instituției vor funcționa parțial, iar accesul la unele ghișee va fi restricționat.

Modificări la Direcția de Evidență a Persoanelor

Serviciul de Stare Civilă:

Vineri, 15 august – ÎNCHIS

Sâmbătă, 16 august – DESCHIS între orele 09:00 – 12:00 , doar pentru înregistrarea actelor de deces

Oficierea căsătoriilor se face conform programărilor deja existente

Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic:

Vineri, 15 august – ÎNCHIS

Direcția Impozite și Taxe Locale: fără activitate la ghișee

Direcția de Impozite și Taxe Locale anunță că în data de 15 august nu se lucrează cu publicul, atât la:

Centrul Comercial Someșul , etajul IV

Sediul din Piața Romană, bloc D8

Cetățenii sunt încurajați să utilizeze platformele online disponibile pentru plata taxelor, impozitelor și amenzilor:

platformacetateni.satumare.globalpay.ro

www.ghiseul.ro

Stațiile de plată SelfPay

Primăria mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și recomandă consultarea site-ului oficial și a paginilor de social media pentru alte actualizări legate de programul de sărbători.