INFRASTRUCTURĂ. Podul peste Valea Bârsăului, în reconstrucție: au fost montate primele grinzi de beton armat

Lucrările avansează în ritm alert la Bârsău de Jos. Construcția noului pod se face prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Reconstrucția podului peste Valea Bârsăului, din localitatea Bârsău de Jos, a intrat într-o etapă importantă. Miercuri, echipele de constructori au montat 10 grinzi prefabricate din beton armat, fiecare având 14 metri lungime și o greutate considerabilă. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unor utilaje de mare tonaj.

Vizită pe șantier

La fața locului a fost prezent și Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, care a verificat stadiul lucrărilor și a discutat cu echipa tehnică despre pașii următori.

”Am fost din nou pe șantier și am urmărit o etapă importantă: montarea a 10 grinzi prefabricate din beton armat, fiecare având 14 metri lungime și o greutate considerabilă. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unui utilaj special de ridicare și a necesitat multă precizie din partea echipei de constructori. Urmează acum armarea și betonarea plăcii de monolitizare a grinzilor, apoi construirea rampelor de acces și realizarea legăturii cu drumul județean. La final, carosabilul va fi asfaltat și circulația se va desfășura în condiții de siguranță și confort.

Mă bucur să văd implicarea tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca oamenii din zonă să beneficieze cât mai curând de un pod sigur și modern”, a spus Cătălin Filip după acest moment.

Următoarele etape

În perioada următoare urmează armarea și betonarea plăcii de monolitizare a grinzilor, apoi construirea rampelor de acces și realizarea legăturii cu drumul județean. La final, carosabilul va fi asfaltat, iar circulația se va putea relua în condiții de siguranță.

Până atunci, traficul rutier rămâne deviat pe un drum provizoriu cu o lățime de 6 metri.

Un pod vechi de peste un secol, înlocuit

Podul vechi, construit în urmă cu mai bine de 100 de ani, ajunsese într-o stare avansată de degradare și nu mai corespundea normelor actuale de siguranță. Înlocuirea lui se face prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, proiect menit să modernizeze infrastructura rutieră din județ.