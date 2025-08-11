INVESTIȚII. CJ Satu Mare alocă aproape 35 de milioane de lei pentru sănătate, infrastructură și cultură

Fondurile provin dintr-un împrumut de Trezorerie și vor finanța patru proiecte majore în județ



Consiliul Județean Satu Mare a aprobat rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2025, în urma contractării unui împrumut de Trezorerie în valoare de 34.999.940 de lei. Banii vor fi folosiți pentru cofinanțarea unor proiecte esențiale pentru sănătate, infrastructură, patrimoniu și cultură.

Patru investiții strategice pentru județ

Cea mai mare parte a fondurilor – 20.214.570 de lei – este destinată reabilitării Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș, proiect care va îmbunătăți semnificativ condițiile medicale pentru comunitatea locală și zonele învecinate.

Drumuri mai bune pentru comunități

Modernizarea DJ 108 R Beltiug – Hurezu Mare – Hodod va beneficia de 4.500.000 de lei, sumă alocată pentru creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului în această zonă importantă pentru transportul local.

Conservarea patrimoniului și susținerea culturii

Clădirea Palatului Administrativ va fi reabilitată cu o investiție de 4.734.570 de lei, contribuind la conservarea unui imobil reprezentativ pentru județ. În paralel, Filarmonica „Dinu Lipatti” va fi dotată cu instrumente muzicale, instalații de scenă și echipamente IT în valoare totală de 5.550.800 de lei, pentru a oferi publicului spectacole la standarde moderne.

Beneficii pentru locuitorii județului

Prin aceste investiții, autoritățile județene urmăresc îmbunătățirea serviciilor medicale, modernizarea infrastructurii rutiere, protejarea patrimoniului arhitectural și sprijinirea vieții culturale, consolidând astfel dezvoltarea pe termen lung a județului Satu Mare.