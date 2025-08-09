Jandarmii au intervenit pentru salvarea unei vidre intrate într-un salon de coafură din municipiul Carei.

Astăzi, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situație mai puțin obișnuită: o vidră pătrunsese, speriată și dezorientată, în incinta unui salon de coafură din municipiul Carei.

Ajunși la fața locului, jandarmii au acționat cu răbdare și grijă, reușind să captureze animalul fără a-i provoca răni și fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere. Vidra, a fost apoi eliberată cu grijă în mediul ei natural, pe malul râului Crasna, acolo unde îi este locul.

Recomandări pentru cetățeni

În cazul în care întâlniți animale sălbatice, mai ales specii protejate, în zone locuite:

Nu încercați capturarea lor pe cont propriu;

Evitați orice acțiune care le poate răni sau stresa;

Solicitați sprijinul autorităților competente prin apel la 112.