Lansare de carte la Muzeul Județean: „Cerșetorul de ALBASTRU” și o întâlnire memorabilă cu preotul Crin-Triandafil Theodorescu

Sala festivă a Muzeului Județean Satu Mare s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru publicul numeros care a participat la un eveniment cultural de excepție: lansarea volumului „Cerșetorul de ALBASTRU” și întâlnirea cu părintele și scriitorul Crin-Triandafil Theodorescu.

Atmosfera a fost una de profundă emoție și bucurie culturală, iar cei prezenți au avut ocazia să descopere universul literar al autorului, presărat cu reflecții și căutări spirituale. Cartea s-a dovedit a fi nu doar o operă literară, ci și o punte de dialog între credință, artă și experiența umană.

Evenimentul a fost îmbogățit prin intervențiile și prezența unor personalități de seamă, precum Alice Năstase Buciuta, Beata Pap și Maia Teodora Simuțiu, cărora organizatorii le-au adresat calde mulțumiri.

„Am avut alături oameni minunați, într-o seară minunată”, au transmis gazdele evenimentului, subliniind că lansarea volumului și întâlnirea cu părintele Theodorescu rămân repere importante în viața culturală a orașului.