Lansarea proiectului transfrontalier „LinkBord” pentru consolidarea securității la granița România – Ucraina

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, în calitate de partener lider, alături de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și Unitatea 3058 a Gărzii Naționale a Ucrainei din Izmail, anunță lansarea oficială a proiectului „Safeguarding EU’s External Borders – LinkBord”, finanțat prin programul INTERREG NEXT România – Ucraina. Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021-2027 este finanțat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de statele participante în program.

Valoarea totală a proiectului este de 440.554,62 euro, din care contribuția Uniunii Europene este 396.499,15 Euro, perioada de implementare fiind 21.05.2025 – 20.11.2026.

În contextul intensificării fenomenelor de migrație ilegală și a criminalității transfrontaliere, cauzate de criza de securitate generată de conflictul armat din Ucraina, proiectul răspunde unei nevoi reale de consolidare a cooperării instituționale între autoritățile din România și Ucraina. De la începutul conflictului, peste 4.300.000 de cetățeni ucraineni au traversat zona eligibilă de frontieră, ceea ce a impus o reacție coordonată și eficientă din partea structurilor de ordine publică.

Proiectul își propune să crească nivelul de siguranță și securitate în zona de graniță România – Ucraina prin dezvoltarea unei capacități operaționale comune, instruirea personalului, crearea de proceduri armonizate de intervenție și dotarea instituțiilor cu echipamente moderne de supraveghere și mobilitate. Activitățile planificate includ sesiuni comune de instruire, elaborarea unui plan comun de cooperare, exerciții practice de intervenție și investiții în echipamente specializate pentru supraveghere de zi și de noapte.

Rezultatele proiectului vor contribui la creșterea eficienței serviciilor oferite de autoritățile de management al frontierei, la întărirea cooperării transfrontaliere și la o reacție mai rapidă și mai coordonată în fața posibilelor crize de migrație. Populația din

zona eligibilă va beneficia direct de pe urma acestor măsuri printr-un climat sporit de siguranță și stabilitate.

Prin caracterul său inovator, proiectul LinkBord stabilește un model de bune practici pentru alte regiuni de frontieră aflate în situații similare, demonstrând importanța colaborării transfrontaliere în consolidarea securității la granițele externe ale Uniunii Europene.