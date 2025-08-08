Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor 1-4 ( 0-1) sau.. Una-i meciul amical, alta-i cel oficial! Video-declarațiile antrenorilor, la final de meci!

Partidă și rezultat de coșmar pentru CSM Olimpia Satu Mare la primul meci pe teren propriu în Liga a 2-a. Echipa pregătită de Alexandru Botoș a cedat , fără drept de apel, scor 1-4 în fața celor de la FC Bihor Oradea după un meci în care ai noștri au părut copleșiți de emoții și de miza unui meci care a însemnat readucerea Sătmarului, după opt ani, în eșalonul secund.

Rezultatul e cu atât mai surprinzător cu cât CSM Olimpia reușea în urmă cu două săptămâni să câștige la Oradea, scor 1-0, în ultimul amical al verii iar apoi, în prima etapă, la Reșița a fost la zece minute distanță de un rezultat pozitiv.

Din păcate vineri după amiază nimic nu a mers și nu s-a legat în jocul Olimpiei…A lipsit agresivitatea și luciditatea în tabăra noastră iar oaspeții au profitat la maxim de fiecare eroare ori bâlbă din jocul nostru.

Primul gol al bihorenilor a venit ca un cadou făcut de defensiva noastră…O minge trimisă neinspirat spre Copaci s-a dovedit a fi o bună pasă decisivă pentru Chirițoiu. Iar atacantul celor de la FC Bihor a spus ”mulțumesc” și a marcat în minutul 24 pentru 0-1.

Antrenorul Alexandru Botoș a simțit că echipa lui nu e în meci și a schimbat la pauză sistemul…Și a trimis forțe proaspete în luptă , Chinde, Calugher și Pinter fiind înlocuiți cu Zamfir, Bontaș și Magyari. Se trece la 4-4-2 cu Gondiu și Magyari împinși în atac…Iar Magyari are șansa egalării în minutul 52 doar că scăpat singur cu portarul oaspeților atacantul Olimpiei încearcă un lob de la 16 m. Fără efect însă pe tabelă căci atent, portarul Mocan a reținut. Și , în loc de 1-1 se face imediat 0-2 în minutul 66.

Lincar răspunde și el și îi trimite în teren pe Stahl, Filip și Hora. Iar veteranul Ioan Hora, servit de Chirițoiu , profită de o bâlbîială în defensiva noastră și dublează avantajul bihorenilor.

La 0-2, Alexandru Botoș scoate un fundaș, pe Sabău și mizează pe veteranul Zsiga. Doar că rămasă în trei oameni, defensiva noastră cedează decisiv pe final iar oaspeți punctează rapid în minutele 86 și 88 prin sătmăreanul Copaci și ”rezerva” Stahl.

Golul de onoare pentru CSM Olimpia e marcat de Magyari în primul minut al prelungirilor. Prea puțin însă pentru a repara imaginea șifonată lăsată în fața celor peste 2000 de sătmăreni veniți la stadionul Olimpia Daniel Prodan la revederea cu Liga a 2-a.

”Așa am fost și noi anul trecut la început de campionat și ne-am revenit până la final” a sunat un mesaj parcă de consolare venit dinspre tabăra bihoreană înaintea conferinței de presă…

Să sperăm că echipa noastră va avea reacția pozitivă așteptată de suporteri și va reuși să obțină sâmbătă 16 august la Târgu Mureș , primul rezultat pozitiv în Liga a 2-a.

Până atunci, miercuri de la ora 17,30 se joacă partida din faza a 3-a a Cupei României de la Sighet dintre CSM-ul local și CSM Olimpia Satu Mare.

Neinspirata alegere a echipamentelor de joc

Partida de vineri după amiază dintre CSM Olimpia Satu Mare și FC Bihor, scor 1-4 a fost transmisă de cei de la Digisport și Prima sport. Doar că telespectatorii s-au plâns, pe bună dreptate, că au avut mari dificultăți în a distinge jucătorii celor două formații.

Echipamentele alese , albastru de gazde și un gri urme de verde fosforescent au fost greu de deosebit. ”Vă dați seama cum era pe vremea televizoarelor alb-negru , înainte de 1989 dacă și acum la cele smart abia am deosebit echipele.” a fost mesajul transmis de un telespectator.

Suporteri premiați

”Avem câștigătorii norocoși! Felicitări tuturor, iar celor care nu au câștigat de această dată le spunem să nu fie triști – vom reveni și în viitor cu jocuri-concurs asemănătoare! Decernarea premiilor va avea loc în pauza meciului de astăzi, pe teren.

𝟏. 𝐌𝐀́𝐓𝐄́ 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐈𝐊 𝟐. 𝐓𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒 𝐈𝐒𝐓𝐕𝐀́𝐍 𝟑. 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐍 𝐁𝐋𝐀𝐆𝐀” a fost mesajul postat vineri pe pagina oficială de facebook a CSM Olimpia. Iar câștigătorii concursului online și-au primit premiile în pauza meciului de la președintele clubului, Mureșan Istvan și de la directorul sportiv, Bogdan Lobonț.

Lume bună la oficială

Peste 2000 de spectatori au ținut să fie prezenți la revenirea Sătmarului în Liga a 2-a. Printre aceștia, cu abonamente la oficială s-au regăsit deputatul PSD, Mircea Govor, prefectul Altfatter Tamas, viceprimarii Raul Băbțan și Cristina Tămășan-Ilieș. Mircea Govor, fost membru în Comitetul Executiv al FRF la începutul anilor 2000 s-a întreținut pe parcursul jocului cu observatorul de joc, Mircea Bucur din Târgu Mureș.

Tot la oficială și-a făcut apariția și fostul atacant al celor de la FCSB și al Naționalei, Claudiu Keșeru. Acesta ocupă acum postul de director sportiv la FC Bihor.

Fost junior al FC Bihor, Claudiu Keşeru,( 38 de ani) a debutat în prima ligă pe vremea când echipa se numea FC Oradea şi a bifat două meciuri pentru “roş-albaştri”, reuşind să înscrie şi un gol contra lui Poli Timişoara. La 16 ani şi nouă luni a făcut pasul către FC Nantes.

Keşeru a absolvit la finalul lunii noiembrie cursul de director sportiv, primul organizat de Federaţia Română de Fotbal în parteneriat cu Double Pass, şi îl continuă pe cel de la Şcoala de Antrenori. Iar acum , la Satu Mare, a fost vedeta unei ședințe foto cu suporterii , la oficială, în pauza meciului cu CSM Olimpia.

CSM Olimpia Satu Mare- FC Bihor Oradea 1-4 ( 0-1)

Au marcat: Szilard Magyari 90+1′ / Andreas Chirițoiu 34′, Ioan Hora 66′, Angelo Cocian 86′, Albert Stahl 88′

CSM Olimpia: Deaky – M. Aioanei, Copaci, Al. Sabău (Zsiga 72′), Oanea (cpt.) – Calugher (Bontaș 46′), B. Pinter (Magyari 46′), Donca – Văsălie (Mustacă 23′), Gondiu, Chinde (Cos. Zamfir 46′)

Rezerve neutilizate: Văduvă – Popșa, Todoran, Lucaci

Antrenor: Alexandru Botoș (secund)

FC Bihor: Mocan – Seb. Cucu, Andr. Gal, A. Popa, Ban ( D. Panait 82′) – Gunie (cpt.)(Stahl 48′), Enceanu (I. Filip 48′), Tud. Călin – Cocian, A. Chirițoiu (Gitye 82′), Tincău (Hora 58′)

Rezerve neutilizate: Ed. Cadar – I. Albu, Kereki, Beglarkhonov

Antrenor: Erik Lincar

Stadion: Olimpia- Daniel Prodan (Satu Mare). Arbitru: Mircea Salomir (Cluj-Napoca – Cluj). Asistenți: Claudiu Şchiopeţ (Braşov) și Daniel Nistor (Zlatna – Alba). Rezervă: Raul Sebastian Bădărău (Hunedoara). Observator arbitri: Ioan Mureșan (Timişoara – Timiş). Delegat joc: Mircea Bucur (Târgu Mureş – Mureş).

Într-o altă partidă jucată sâmbătă seara în etapa a 2-a a Ligii a 2-a, CSA Steaua- Concordia Chiajna 4-1.

Declarația antrenorului Eric Lincar-FC Bihor

Declarația antrenorului Alexandru Botoș-CSM Olimpia Satu Mare