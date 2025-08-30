Liga a 3-a: TĂȘNAD peste BĂILE FELIX! Debut excelent pentru Unirea la revenirea în eșalonul trei!

Tășnadul a câștigat duelul stațiunilor balneo din seria a 8-a a Liga a 3-a. La fotbal, Unirea s-a impus la Lotus Băile Felix cu 2-0 după un meci în care fazele fixe și dubla lui Băciuț au făcut diferența.

Formația tășnădeană, întărită cu jucători cu experiență în Liga 3 și chiar Liga 2, a început curajos meciul, dar s-a stins după un sfert de oră. Bihorenii au preluat frâiele jocului și au început să apară situațiile de gol, irosite prea ușor. În minutul 28, Arsene a centrat din partea stângă și Raul Tămaș a reluat mingea cu capul în bara transferată de la 7 metri. A urmat șutul lui Ioviță, trimis de la marginea careului puțin pe lângă colțul lung (33). Nici Serediuc nu a fost mai norocos, portarul Dumitru reușind să scoată de sub transversală lovitura liberă executată din lateral stânga (41). Cornerul rezultat a fost executat de Arsene, iar Ioviță a trimis de la 8 metri, slab, în brațele portarului.

Scăpați cu fața curată, tășnădenii au lovit din lovitură liberă. Claudiu Băciuț a trimis balonul cu un șut plasat de la circa 25 de metri pe colțul scurt și Cosma a fost învins (0-1). Antrenorul Cosmin Bodea a forțat ofensiva la pauză, iar în minutul 55 o combinație Duma – Tămaș s-a încheiat cu un șut de la 14 metri puțin pe lângă vinclu. A fost singura ocazie importantă pe care și-au creat-o bihorenii. În schimb, Unirea și-a dublat avantajul în minutul 65, când Vultur a obținut un penalty în duelul cu Chencean și Claudiu Băciuț a reușit „dubla” (0-2). În minutele rămase, Lotus a prestat un joc lipsit de consistență, fără prospețime fizică și mai ales fără luciditate în preajma careului advers. A rămas 0-2, echipa mai eficientă reușind să-și apropie toate punctele puse în joc.

Pentru Lotus Băile Felix urmează derby-ul bihorean din deplasare cu Crișul Sântandrei, programat sâmbătă 6 septembrie, de la ora 17:00.

Iar pentru Unirea Tășnad derby-ul județean cu SC Olimpia MCMXXI Satu Mare. Partidă ce se va juca sâmbătă , 06 septembrie de la ora 17.

Adrian Farcău, un primar fericit!

Chiar dacă recunoaște că nu este neapărat un microbist înrăit, primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău e unul dintre susținătorii principali ai echipei orașului pe care-l conduce, Unirea. Acesta a avut un mesaj imediat după succesul echipei de la Sânmartin.

”Felicitări F.C. Unirea Tășnad ! Dacă în județ aveam eu o singura dorința legata de a câștiga obligatoriu meciurile împotriva unei echipe, acum în regiune chiar i-am spus președintelui echipei ca e obligatoriu sa batem echipa de la Băile Felix!

Trebuie sa mulțumesc celor care fac posibilă continuarea parcursului nostru în Liga a 3-a, chiar dacă nu îi nominalizăm încă #PentruTășnad” a transmis primarul Adrian Farcău pe pagina sa de facebook.

CASETA TEHNICĂ

LOTUS BĂILE FELIX – UNIREA TĂȘNAD 0-2 (0-1)

A marcat: Claudiu Băciuț 43 și 65 din penalty

Lotus: P. Cosma – D. Sala (46 A. Cherman), C. Chencean (71 P. Rogojan), D. Stan, L. Ioviță – D. Ciurcui, G. Cherman (56 Y. Diaby), T. Serediuc (46 D. Duma), M. Arsene – R. Tămaș (56 P. Blăgea) .Antrenori: Cosmin Bodea, Ovidiu Morna, Nicolae Petre

Unirea: V. Dumitru – Ad. Ciul, Al. Negrea, L. Caba, D. Groza (66 D. Szekely), M. Csatari, D. Matei, R. Vajda (87 Șt. Funkenhauzer), Cl. Băciuț (73 K. Barth), Fl. Chitaș (87 A. Onea), D. Vultur (66 E. Gomez) Director tehnic: Ion Stelescu. Antrenori: Mihai Sabău-Svegler, Ioan Pap-Deac

Arbitri: Răzvan Necrici (Chechiș – Maramureș) – Gabriel Gherman, Marius Talpoș, rezervă Răzvan Dan (toți din Timișoara)

Observatori FRF: Dorin Micșa (Timișoara), Emil Arsa (Arad)

SERIA 8, etapa 1

vineri, 29 august 2025, ora 18:00

Lotus Băile Felix – Unirea Tăşnad 0-2

Claudiu Băicuț (43, 65 – penalty)

Viitorul Cluj – Unirea Dej 1-0

Marius Cobărzan (60)

sâmbătă, 30 august 2025, ora 18:00

SCM Zalău – Sănătatea Cluj

Sticla Arieşul Turda – Crişul Sântandrei

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Bihorul Beiuş

Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmaţiei