Mână criminală?Incendiu în Agriș la un depozit de furaje

În cursul nopții de 8 august, la ora 00:37, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la un depozit de furaje din localitatea Agriș, unde ardeau rotobaloți de paie și fân.

La locul evenimentului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, 14 pompieri profesioniști – 11 subofițeri și 3 soldați gradați profesioniști – cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD cu echipaj de prim-ajutor. În sprijin au intervenit și doi pompieri voluntari din cadrul SVSU Agriș, cu o autospecială de stingere.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cu flăcări generalizate, cuprinzând o cantitate mare de materiale combustibile, însă fără riscul extinderii către alte construcții sau bunuri.

Pompierii au depus eforturi susținute timp de mai multe ore pentru localizarea și lichidarea incendiului, în condiții dificile, din cauza cantității mari de materiale combustibile și a degajărilor intense de fum. Datorită intervenției prompte și eficiente, s-a reușit limitarea pagubelor și împiedicarea extinderii focului.

În urma incendiului, au ars aproximativ 82 de rotobaloți de paie și fân, iar alți circa 40 au fost afectați de căldura degajată.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a constituit-o folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

