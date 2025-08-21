Măsuri de ordine publică la „Zilele Partium” și la meciul de fotbal dintre CSM Olimpia Satu Mare – AFC Chindia Târgoviște

Zilele Partium au debutat încă de la începutul acestei săptămâni, însă, având în vedere numărul mare de participanți așteptați în intervalul 22–24 August, la spectacolele și activitățile programate în zona centrală a municipiului Satu Mare, Jandarmeria Satu Mare a dispus suplimentarea efectivelor. Jandarmii sătmăreni vor fi prezenți, alături de polițiști, pompieri și polițiști locali, în principalele zone de desfășurare a evenimentului, pentru ca toți cei care aleg să se bucure de atmosfera de sărbătoare să o facă în deplină siguranță.

Pe durata acestor zile, recomandăm cetățenilor să manifeste atenție la bunurile personale, să își stabilească din timp puncte de întâlnire cu familia sau prietenii în cazul în care se rătăcesc în mulțime. Părinților le recomandăm să supravegheze copiii. Totodată, îi îndemnăm pe toți participanții să adopte un comportament civilizat, să evite conflictele și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren.

În paralel, duminică, 24 august, începând cu ora 12:00, pe Stadionul „Olimpia – Daniel Prodan” se va disputa partida dintre CSM Olimpia Satu Mare și AFC Chindia Târgoviște, din cadrul etapei a IV-a a Ligii a II-a de fotbal masculin. Pentru desfășurarea meciului în condiții de siguranță, jandarmii vor acționa, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, atât în interiorul stadionului, cât și în zonele adiacente.

Accesul spectatorilor se va face doar pe baza biletului de intrare și după efectuarea controlului corporal preventiv. Reamintim că este interzisă intrarea cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice, obiecte contondente sau bannere cu mesaje jignitoare. În zona stadionului, accesul auto va fi restricționat, motiv pentru care recomandăm utilizarea parcărilor din apropiere.

Scopul nostru este ca atât evenimentele cultural-artistice din cadrul „Zilelor Partium” cât și meciul de fotbal de duminică să se desfășoare într-un climat de ordine și siguranță, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de spectacol și de atmosfera de sărbătoare.

