MEMORIE. Expoziția „Trăiește Istoria!” ajunge la Satu Mare, cu o machetă impresionantă a lagărului Auschwitz

Un proiect educațional dedicat comemorării a 80 de ani de la Holocaust va fi vernisat vineri, 8 august, la Sinagoga Saare Tora

Vineri, 8 august 2025, de la ora 12:00, Sinagoga Saare Tora din Satu Mare va găzdui deschiderea oficială a expoziției itinerante „Trăiește Istoria! / Experience History!”, un proiect educațional european dedicat marcării a opt decenii de la tragedia Holocaustului. Evenimentul aduce în prim-plan o machetă de mari dimensiuni a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau și propune un demers inedit de educație istorică, cu implicarea activă a tinerilor.

O machetă cât o lecție de istorie vie

Piesa centrală a expoziției este o machetă de peste 30 de metri pătrați, una dintre cele mai detaliate din Europa de Est, care redă cu o fidelitate impresionantă structura complexului de la Auschwitz-Birkenau – simbol al Holocaustului și al suferinței a milioane de oameni.

Expoziția este cu acces gratuit și se adresează în special elevilor, profesorilor și celor interesați de istoria secolului XX, oferind o perspectivă vizuală puternică asupra uneia dintre cele mai întunecate epoci ale umanității.

Tineri ghizi, istorie pentru tineri

Un aspect inedit al proiectului îl reprezintă implicarea directă a 14 ghizi juniori – elevi și tineri voluntari care au fost instruiți special pentru această misiune. Ei vor ghida vizitatorii prin expoziție, prezentând nu doar informațiile legate de lagărul de concentrare, ci și povești locale legate de evreii din Satu Mare și Transilvania în timpul Holocaustului.

Proiect educațional cu impact european

Expoziția este organizată de Fundația March of the Living, în parteneriat cu Complexul Educațional Laude-Reut din București, Muzeon Cluj-Napoca și Comunitatea Evreilor din Satu Mare. Satu Mare este una dintre cele doar trei locații din România în care va fi prezentată expoziția, alături de Oradea și Cluj-Napoca.

Proiectul presupune și o etapă premergătoare: elevii de liceu sunt invitați să contribuie activ prin colectarea de documente, fotografii, mărturii și povești ale supraviețuitorilor sau victimelor Holocaustului din propriile comunități. Aceste contribuții vor fi incluse în prezentările din cadrul expoziției, sub forma unor „tablouri istorice locale”.

Istoria ca lecție pentru prezent

„Scopul nostru este de a aborda subiectul într-un mod interesant și memorabil pentru Generația Z”, transmit organizatorii. Expoziția „Trăiește Istoria!” nu este doar un exercițiu de comemorare, ci o lecție vie despre responsabilitate, empatie și păstrarea memoriei colective, adresată noilor generații.