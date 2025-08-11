Militarii sătmăreni, prezenți la UNTOLD pentru a promova cariera în uniformă

Duminică, 10 august, în ultima zi a festivalului UNTOLD din Cluj-Napoca, standul Ministerului Apărării Naționale a atras numeroși vizitatori, curioși să afle mai multe despre viața militară. Printre cei care au oferit informații s-a numărat și echipa Centrului Militar Județean Satu Mare, prezentă pentru a răspunde întrebărilor și pentru a împărtăși detalii din culisele unei cariere în slujba țării.

Tinerii, dar și părinții interesați, au primit explicații despre procesul de recrutare, condițiile de înscriere și avantajele unei profesii în armată. Pe lângă prezentarea materialelor informative, militarii sătmăreni au purtat discuții directe cu vizitatorii, demontând mituri și oferind exemple concrete din experiența lor.

Prezența la UNTOLD face parte dintr-o campanie mai amplă de promovare a oportunităților din sistemul militar, menită să aducă armata mai aproape de comunitate. Prin dialog deschis și interacțiune față în față, reprezentanții CMJ Satu Mare au reușit să arate publicului o față accesibilă, dincolo de rigoarea uniformei.