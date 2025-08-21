Momente festive și programe culturale cu ocazia zilei de 20 august la Zilele Culturale Partium

Cu ocazia sărbătorii naționale a maghiarilor, programul Zilelor Culturale Partium a început miercuri cu o slujbă festivă și o ceremonie de depunere de jerbe. La catedrala greco-catolică, Jenő Schönberger, episcop diecezan, a celebrat liturghia, după care au fost depuse jerbe la statuia regelui Sfântul Ștefan.
Pe parcursul zilei, organizatorii au pregătit programe variate pentru toate categoriile de vârstă. Cei mai mici s-au putut viziona la Turnul Pompierilor spectacolul de păpuși Cântecul Pulcinellei, în timp ce la Muzeul de Arte, au oferit o experiență culturală de neuitat expoziția de cameră și prezentarea Kölcsey și memoria sa în Satu Mare, precum și concertul de muzică clasică Libertango.
Cu un spectacol demn de sărbătoarea națională, Ansamblul Național de Dans Maghiar a sosit la Teatrul Nord Satu Mare cu cele mai frumoase piese ale tradiției dansului maghiar unite în spectacolul intitulat „Răsunetul Carpaților”.
În cursul serii, publicul a putut urmări, în noul spațiu de evenimente recent finalizat din centrul nou, comedia polițistă din 2024 intitulată În seara asta ucidem, în timp ce pe scena în aer liber de pe malul Someșului, concertul formației Jambalaya a creat o atmosferă de neuitat. În Red Hat Yard, centrul atenției s-a îndreptat către slam poetry. La evenimentul Open Mic organizat de Nest, orice amator putea lua microfonul în mână pentru a da naștere unei noi creații prin puterea cuvintelor.
