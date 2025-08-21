Momente festive și programe culturale cu ocazia zilei de 20 august la Zilele Culturale Partium

Cu ocazia sărbătorii naționale a maghiarilor, programul Zilelor Culturale Partium a început miercuri cu o slujbă festivă și o ceremonie de depunere de jerbe. La catedrala greco-catolică, Jenő Schönberger, episcop diecezan, a celebrat liturghia, după care au fost depuse jerbe la statuia regelui Sfântul Ștefan.

Pe parcursul zilei, organizatorii au pregătit programe variate pentru toate categoriile de vârstă. Cei mai mici s-au putut viziona la Turnul Pompierilor spectacolul de păpuși Cântecul Pulcinellei , în timp ce la Muzeul de Arte, au oferit o experiență culturală de neuitat expoziția de cameră și prezentarea Kölcsey și memoria sa în Satu Mare , precum și concertul de muzică clasică Libertango .

Cu un spectacol demn de sărbătoarea națională, Ansamblul Național de Dans Maghiar a sosit la Teatrul Nord Satu Mare cu cele mai frumoase piese ale tradiției dansului maghiar unite în spectacolul intitulat „ Răsunetul Carpaților”.

În cursul serii, publicul a putut urmări, în noul spațiu de evenimente recent finalizat din centrul nou, comedia polițistă din 2024 intitulată În seara asta ucidem, în timp ce pe scena în aer liber de pe malul Someșului, concertul formației Jambalaya a creat o atmosferă de neuitat. În Red Hat Yard, centrul atenției s-a îndreptat către slam poetry. La evenimentul Open Mic organizat de Nest, orice amator putea lua microfonul în mână pentru a da naștere unei noi creații prin puterea cuvintelor.

Rezervă o masă cu prietenii și savurează împreună cele mai bune vinuri în Grădina Romei!

Detaliile privind rezervarea meselor și pagina de rezervare sunt disponibile pe site-ul oficial al PMN Borudvar: www.pmnborudvar.ro. Atenție, numărul locurilor este limitat și se pot asigura locuri numai cu rezervare prealabilă.

Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium îi așteaptă, pe parcursul întregii săptămâni până pe 24 august, pe toți cei interesați cu programe variate și experiențe de neuitat. Programul complet al evenimentului este disponibil pe site-ul https://partiuminapok.ro

Organizatorii celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium sunt sprijiniți de numeroși susținători, cărora le mulțumim pentru contribuție:

Denumire scenă, sponsori principali: Catena, Dendiarom, Tarr Beton, Mamut Invest

Sponsori principali: Arni Sol Trans, Corina Express, Trans Pink

Sponsorul spectacolelor de teatru: Mobman

Partener pentru sănătate: Clinica Korall

Sponsori de aur: Ardelean Company Nord West, Autonet, Aquastar, La Segheria, MSYS, Tarr&Tarr, The Dome

Sponsori de argint: Business Transaction, Dobra Wine, Electrocenter, Hutton, InterBro Farm, Nicovid, No Pardon Pub, Oxygen, Santec, Triterra, Varga Quattro, Zoli Husi

Sponsori de bronz: Best Build Technology, Beta Security, Famous Summer Club, Genezis Trade Romania, IW Epito, KNEHO ROM, Kirila, Mindig Friss, Ratioterm, Sentierri, Steiger, Super Alimente, SVD Bau, Team Consult

Sponsori: Alconor, Ambo Consulting, Arhidor, Apollonia, Bodnár, CBS Marmura, Erdholz, Garden Design, Glissiero, Cotec Rom, Mátészalkai Sütőipari KFT, Technosam

Organizatori

UDMR și Fundația Identitas

Instituții și ONG-uri co-organizatoare

Clubul Pensionarilor Prietenia, Asociația Borókagyökér, Academia de Fotbal Partium, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti, Asociația Pro Satu Mare, Doxity, Asociația Societatea Carpatină Ardeleană, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György, Asociația Inițiativa Tineretului Maghiar, Mathias Corvinus Collegium Satu Mare, Organizația de Femei UDMR, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Cercul Szent István, Asociația Culturală „Szamos”, Asociația Freelife

Organizații și instituții co-finanțatoare

Consiliul Municipiului Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, Fondul Cultural Național, Fondul pentru Cooperare Națională Ungaria, Fundația Communitas, Fundația Bethlen Gábor, Ministerul Agriculturii, Cabinetul prim-ministrului – Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale, Fundația MOL-Új Európa, Ministerul Culturii, Szerencsejáték ZRT., Centrul de servicii civile din străinătate, Asociația Hierotheosz, D.R.I., Fundația Eurotrans.

Parteneri Media