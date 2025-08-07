O importantă arteră din Satu Mare, închisă. Lucrări de modernizare

Primaria municipiului Satu Mare face cunoscut faptul că, începând de vineri, 8 august, ora 08.15, încep lucrările de frezare a carosabilului pe strada Iuliu Maniu, care vor continua și sâmbătă.

“Vă rugăm să țineți cont de faptul că, pe ambele sensuri de circulație, se restricționează oprirea și parcarea pe carosabil”, se arată într-o informare a primăriei Satu Mare.

De luni, 11 august, ora 19.00, pe aceeași stradă se execută lucrări de așternere a covorului asfaltic, ceea ce impune închiderea totală a arterei de circulație pe toată perioada lucrărilor, inclusiv în 12 august, până la finalizarea lor.

Semaforul din intersecția de la Biserica cu lanțuri va funcționa pe modul intermitent.

Primăria Satu Mare mulţumeşte sătmărenilor pentru înțelegere!