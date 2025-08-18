Primăria Moftin angajează expert economic – concurs pentru post vacant în cadrul Serviciului Public

Comuna Moftin, județul Satu Mare, prin Serviciul Public aflat în subordinea Consiliului Local, anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de expert (studii superioare, treapta profesională I).

Concursul va avea loc în conformitate cu prevederile legale privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar, conform H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții generale de participare

Pot candida persoanele care:

au cetățenie română sau a unui stat membru UE/SEE/Confederația Elvețiană;

cunosc limba română, scris și vorbit;

au capacitate de muncă și o stare de sănătate corespunzătoare postului;

nu au antecedente penale sau interdicții de a ocupa o funcție publică;

îndeplinesc condițiile de studii și de vechime cerute pentru post.

Condiții specifice pentru post

studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;

vechime minimă de 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor.

Calendarul concursului

Depunere dosare de înscriere: 12.08.2025 – 26.08.2025, ora 15:30;

Selecția dosarelor: în termen de 2 zile lucrătoare după încheierea perioadei de înscriere;

Proba scrisă: 03.09.2025, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Moftin (Moftinu Mic, str. Principală nr. 219, jud. Satu Mare);

Proba interviu: va avea loc ulterior probei scrise, la aceeași locație.

Informații utile

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Comunei Moftin, în intervalul menționat. Programul de lucru și detaliile privind documentele necesare pot fi consultate direct la primărie sau