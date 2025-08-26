Primăria Satu Mare continuă proiectul arenei moderne ce va putea fi omologată inclusiv pentru prima ligă

Primăria Satu Mare continuă proiectul de reconstrucție a Stadionului „UNIO”, printr-o soluție constructivă modernă, care să respecte standardele naționale și europene din domeniul sportiv, informează municipalitatea. Concret, este vorba de o arenă modernă ce va putea fi omologată inclusiv pentru prima ligă. Nou construcție ar urma să aibă 4.500 de locuri, iar valoarea proiectului se ridică la 130 de milioane de lei.

Obiectivul general al investiției îl reprezintă transformarea bazei sportive „UNIO” într-un stadion modern, conform cerințelor FRF și UEFA pentru Liga a II-a, cu posibilitate de omologare pentru Liga I. Proiectul prevede demolarea parțială a construcțiilor existente (păstrând un fragment), reconstruirea integrală a tribunei principale, realizarea unei tribune secundare moderne și amenajarea unei infrastructuri sportive complete, cu instalații eficiente și spații funcționale.

Noua arenă – „Stadionul Municipal Satu Mare – Szatmárnémeti Városi Stadion” – va dispune de locuri suficiente conform standardelor în vigoare și va include teren de joc cu gazon natural și artificial, nocturnă, teren de antrenament auxiliar, săli de fitness, sală de conferințe și facilități media pentru transmisia oficială a competițiilor.

,,Reconstrucția Stadionului „UNIO” reprezintă o investiție strategică pentru municipiul Satu Mare, atât din perspectiva dezvoltării infrastructurii sportive, cât și a impactului socio-economic și comunitar. Această investiție va asigura condiții adecvate pentru participarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare în competițiile profesioniste, creșterea atractivității municipiului ca pol sportiv și cultural, posibilitatea organizării de evenimente de anvergură, cu efecte pozitive asupra turismului și economiei locale”, se arată în proiect.