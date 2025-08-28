PROGRAM! Festivalul Moților „Zilele Iancului” la cea de-a XXIV – a ediție

Programul zilei începe la ora 10:00 cu liturghia, urmată la 12:00 de lansarea monografiei „Ianculești – un secol de istorie, tradiție și suflet românesc (1924–2024)” semnată de Ioan Dorel Todea, cu un cuvânt-înainte al † Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De la 12:30 va avea loc o slujbă religioasă și depuneri de jerbe de flori la bustul lui Avram Iancu din localitate.
Spectacolele artistice și momentele folclorice se desfășoară începând cu ora 18:00, când are loc deschiderea oficială. Programul include recitaluri și reprezentații variate:
18:20 – 18:30: Lina Șchiop și tulnicăresele și tulnicarii din Ianculești
18:30 – 19:00: Răzvan Roșu și Grupul „Tecerașii”
19:00 – 19:30: Cristian Crișan și formația MVM
19:30 – 19:45: Aida Negrea
19:45 – 20:20: Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, alături de Ansamblul Folcloric „Cununța și Cununța Năzdrăvană” și soliștii Alexandra Hodaș, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Nicole Gruia, Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian și Emma Thuinaiphiang
20:20 – 20:50: Mirela Mănescu
20:50 – 21:30: Paula Hriscu