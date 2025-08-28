More

    PROGRAM! Festivalul Moților „Zilele Iancului” la cea de-a XXIV – a ediție

    În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Carei, prin Centrul Cultural al Municipiului Carei și în parteneriat cu Societatea Cultural- Patriotică „Avram Iancu”, duminică 31 august 2025 va avea loc cea de-a XXIV – a ediție a festivalului „Zilele Iancului”, în localitatea Ianculești.
    Și anul acesta va fi un prilej de primenire sufletească, de reafirmare a unei identități puternice și mândre. Moții de la câmpie sunt inima prin care românismul bate în Sătmar, cel mai puternic.

    Programul zilei începe la ora 10:00 cu liturghia, urmată la 12:00 de lansarea monografiei „Ianculești – un secol de istorie, tradiție și suflet românesc (1924–2024)” semnată de Ioan Dorel Todea, cu un cuvânt-înainte al † Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De la 12:30 va avea loc o slujbă religioasă și depuneri de jerbe de flori la bustul lui Avram Iancu din localitate.

    Spectacolele artistice și momentele folclorice se desfășoară începând cu ora 18:00, când are loc deschiderea oficială. Programul include recitaluri și reprezentații variate:

    18:20 – 18:30: Lina Șchiop și tulnicăresele și tulnicarii din Ianculești
    18:30 – 19:00: Răzvan Roșu și Grupul „Tecerașii”
    19:00 – 19:30: Cristian Crișan și formația MVM
    19:30 – 19:45: Aida Negrea
    19:45 – 20:20: Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, alături de Ansamblul Folcloric „Cununța și Cununța Năzdrăvană” și soliștii Alexandra Hodaș, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Nicole Gruia, Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian și Emma Thuinaiphiang
    20:20 – 20:50: Mirela Mănescu
    20:50 – 21:30: Paula Hriscu

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE

    © Gazeta de Nord-Vest. Toate drepturile rezervate.
    Creat de Ottoweb