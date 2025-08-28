PROGRAM! Festivalul Moților „Zilele Iancului” la cea de-a XXIV – a ediție

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Carei, prin Centrul Cultural al Municipiului Carei și în parteneriat cu Societatea Cultural- Patriotică „Avram Iancu”, duminică 31 august 2025 va avea loc cea de-a XXIV – a ediție a festivalului „Zilele Iancului”, în localitatea Ianculești.

Și anul acesta va fi un prilej de primenire sufletească, de reafirmare a unei identități puternice și mândre. Moții de la câmpie sunt inima prin care românismul bate în Sătmar, cel mai puternic.