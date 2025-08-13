Program special de Sfântă Mărie Mare la Transurban

Sătmărenii trebuie să ştie faptul că vineri, 15.08.2025, autobuzele Transurban S.A. Satu Mare vor circula cu program de sâmbătă special* (*Linia 1 circulă din 30 în 30 de minute, ultima cursă fiind de la Gara C.F.R. la ora 21.30, iar linia 5 circulă până la ora 18.30).

Sâmbătă și duminică autobuzele vor circula cu program normal de weekend.

www.tusm.ro Acesta poate fi consultat pe site-ulla secțiunea Linii/Stații/Orare.

Chioșcurile Transurban vor fi închise începând de vineri, 15.08.2025, urmând ca de luni, 18.08.2025, să fie reluat programul normal atât la autobuze cât și la chioșcurile de bilete.