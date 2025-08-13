Program special de Sfântă Mărie Mare la Transurban

Sătmărenii trebuie să ştie faptul că vineri, 15.08.2025, autobuzele Transurban S.A. Satu Mare vor circula cu program de sâmbătă special* (*Linia 1 circulă din 30 în 30 de minute, ultima cursă fiind de la Gara C.F.R. la ora 21.30, iar linia 5 circulă până la ora 18.30).
Sâmbătă și duminică autobuzele vor circula cu program normal de weekend.
Acesta poate fi consultat pe site-ul www.tusm.ro la secțiunea Linii/Stații/Orare.
Chioșcurile Transurban vor fi închise începând de vineri, 15.08.2025, urmând ca de luni, 18.08.2025, să fie reluat programul normal atât la autobuze cât și la chioșcurile de bilete.
Biletele pot fi achiziționate de la automatele Transurban, de la agenții economici parteneri sau puteți efectua plata călătoriei direct în autobuz cu cardul bancar.