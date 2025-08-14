Programul complet al celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium

Festival cultural și de divertisment – așa se definește cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium, care așteaptă, și anul acesta, vizitatorii în perioada 18 și 24 august.

Programul din acest an întrunește, și acum, personalități marcante ale vieții muzicale maghiare, concerte spectaculoase, piese de teatru, proiecții de filme, spectacole de teatru de păpuși, spectacole de dansuri populare și multe alte evenimente culturale. Sub umbra copacilor din Grădina Romei vizitatorii se pot reîntâlni cu prieteni și cunoștințe vechi, pot degusta cele mai delicioase preparate culinare și cele mai bune vinuri din regiune, iar între timp se pot delecta cu evenimente de calitate.

Evenimentele se desfășoară, și de data aceasta, în locațiile bine-cunoscute deja: Grădina Romei, parcul din fața Turnului Pompierilor, Muzeul de Arte și Teatrul de Nord Satu Mare. Pe tot parcursul săptămânii, vizitatorii pot participa la programe culturale și comunitare variate: familiile sunt așteptate la teatru de păpuși și ateliere de artizanat, iubitorii de sport sunt așteptați la cupe de fotbal și jocuri în aer liber, amatorii de cărți pot răsfoi cărți la târgul de carte, iar iubitorii de filme se pot relaxa la proiecții, iar seara, concertele vor asigura atmosfera de festival.

Ca o încheiere demnă a evenimentului, în seara zilei de 24 august, formația Edda Művek va susține un concert extraordinar.

Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al PMN și pe FestivApp, aplicația mobilă gratuită a evenimentului, unde vizitatorii pot găsi informații actualizate și descrieri detaliate: https://partiuminapok.ro/program2025/

Mai multe detalii: www.partiuminapok.ro și pe pagina de Facebook a PMN.

Organizatori

UDMR şi Fundaţia Identitas

ONG-uri şi instituţii coorganizatoare

Clubul de Pensionari Prietenia, Asociaţia Borókagyökér, Academia de Fotbal Partium, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti, Asociaţia Pro Satu Mare, Doxity, Societatea Carpatină Ardeleană, Teatrul de Nord – Trupa Harag György, Iniţiativa Tineretului Maghiar, Centrul de Formare al Mathias Corvinus Collegium Satu Mare, Organizaţia de Femei a UDMR Satu Mare, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Muzeul Judeţen Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Cercul Sfântul Ştefan, Asociaţia Culturală Szamos, Asociaţia Freelife.

Organizaţii şi instituţii partenere

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, Fundaţia Naţională pentru Cultură din Ungaria, Fundaţia Naţională pentru Cooperare din Ungaria, Fundaţia Communitas, Fundaţia Bethlen Gábor, Ministerul Agriculturii din Ungaria, Secretariatul de Stat de Politică Naţională – Biroul Primului ministru din Ungaria, Fundaţia MOL-Europa Nouă, Ministerul Culturii şi Inovaţiei din Ungaria, Szerencsejáték SA, Centrul de Servicii pentru ONG-uri de peste Hotare, Asociaţia Hierotheosz, Direcţia Generală Interetnică – Ungaria, Fundaţia Eurotrans.

Parteneri media:

Szatmar.ro, City Rádió, Szatmári Friss, Maszol, Szamos.ro, Revista Szamos, PresaSM, PortalSM, Satu Mare News, Gazeta de Nord-Vest, Informația Zilei, Radio Cluj, Bihari Napló, TV1 Satu Mare.

PROGRAM:

18 August, Luni

Teatrul de Nord

18.00 Deschiderea oficială

Seri la Teatru: Vajk Szente Aranylakodalom – încă o petrecere de burlaci, în interpretarea Teatrului Móricz Zsigmond din Nyíregyháza. Se întâmplă în zilele noastre, într-un cabinet medical. „Întotdeauna au probleme, li se tot întâmplă ceva incredibil, imprevizibil și întotdeauna o dau în bară cumva.” – spune Mona despre cuplul Alex și Simon, la doi ani după evenimentele din piesa Legénybúcsú (Petrecerea burlacilor). De data aceasta, protagoniștii nici nu trebuie să iasă din cabinetul medical pentru ca vizitele prietenilor, colegilor și rudelor adevărate și imaginare să facă și mai interesante momentele dinaintea nunții lui Alex. Vajk Szente ne-a asigurat și de data aceasta o seară de distracție. Notă interesantă a piesei este faptul că maestrul acestui stil apare ca autor, iar regizorul este Sándor Nagy, care în piesa anterioară l-a interpretat pe Simon.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul biletmaster.ro sau de la casa de bilete a teatrului, începând cu 11 august, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00.

Serile la teatru sunt sponsorizate de Mobman.

19 August, Marţi

Casa Vécsey (Muzeul de Artă)

16.00 Un secol de artă la Baia Mare Vizite ghidate de realizatorii expoziției și ateliere de educație muzeal-artistică pentru copii. Expoziția a fost realizată prin colaborarea Muzeului de Artă din Baia Mare și a Muzeului Județean Satu Mare, cu scopul de a prezenta evoluția artistică a școlii de pictură băimărene, printr-o selecție de patruzeci de tablouri și sculpturi. Se pune un accent deosebit pe legătura dintre artiștii sătmăreni și școala de pictură din Baia Mare, legătură ce a avut o influență semnificativă asupra vieții artistice locale.

Îmblânzește-ți monstrul culorilor! Atelier de educație artistică pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani, în cadrul căruia participanții pot descoperi mesajele codificate în culori și legătura dintre emoții și cromatică. Conducător de activitate: Ágota Márk-Nagy, pedagog muzeal, preț bilet 5 lei. Locul de desfășurare: curtea Casei Vécsey.

Red Hat Yard

17.00 Oportunități locale într-o lume nouă. Invitați: Lóránd Magyar, deputat, președintele Fundației Identitas, Zoltán Hegedűs, redactor al revistei Kommentár, Máté Gali profesor-cercetător al Atelierului de Istorie din cadrul Colegiului Mathias Corvinus Collegium, respectiv Barna Bagi președintele Asociației pentru Tinerii Maghiari peste Frontiere. Organizator: Inițiativa Tineretului Maghiar din Satu Mare.

Teatrul de Nord – Seri la Teatru

18.00 Marc Camoletti: Boeing, Boeing – Aterizare în Paris. Piesa este prezentată de Teatrul Udvartér din Târgu Secuiesc. Opera clasică a lui Marc Camoletti se înscrie într-un triunghi amoros plin de umor și confuzie, în lumea companiilor aeriene. În centrul acțiunii se află Bernard, un bărbat tânăr și atrăgător, care întreține relații paralele cu trei femei care lucrează la trei companii aeriene diferite. Bernard manevrează cu abilitate între cele trei femei, profitând şi de programul companiilor aeriene, pentru ca ele să nu se întâlnească niciodată. Situația se complică însă, când programul de zbor se schimbă și cele trei femei ajung în același timp la apartamentul lui Bernard. „Boeing Boeing” este alegerea perfectă pentru cei care doresc să petreacă o seară distractivă de august.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul biletmaster.ro sau de la casa de bilete a teatrului, începând cu 11 august, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00.

Serile la teatru sunt sponsorizate de Mobman.

Centrul Nou, Groapa de evenimente

20.30 Filme de seară

Am scris întâmplător o carte – film maghiar pentru familii, 98 minute, 2025. Regia: Nóra Lakos. Nina (Villő Demeter) își dorește din tot sufletul să devină scriitoare, moștenind creativitatea de la tatăl ei, regizor de filme de animație (László Mátray). Viața ei de zi cu zi este tulburată de fratele ei mai mic, un magician neîndemânatic (Bonca Hárs), iar deoarece mama ei (Rozi Lovas) a decedat, modelul feminin din familie este mătușa (Réka Tenki), o femeie cam rigidă. Când în viața tatălui ei apare o nouă iubire (Vivien Rujder), Nina, urmând îndrumările scriitoarei boeme care locuiește alături (Kati Zsurzs), își depășește trauma pierderii mamei cu ajutorul scrisului și își deschide inima către noul membru al familiei și către prima iubire (Barnabás Kövécs).

După proiecție, publicul se va putea întâlni cu Villő Demeter, actrița originară din Satu Mare, din rolul principal, iar în cadrul unei discuții moderate i se pot adresa întrebări.

20 August, Miercuri

Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare

09.00 Slujbă festivă. celebrată de PS episcopul Jenő Schönberger. În urma slujbei se vor depune coroane la statuia regelui Sf. Ştefan.

Turnul pompierilor – Scena Dendiarom

10.00 Cântecul lui Pulcinella, teatru de păpuşi în aer liber interpretat de Trupa Illaberek. O poveste veselă despre viaţa Pulcinellei, despre iubirile acesteia şi bucuriile sale legate de cele mai mici lucruri ale vieţii.

Casa Vécsey (Muzeul de Artă)

16.00 Kölcsey şi memoria lui în Sătmar Expoziţie realizată prin contribuţia Muzeului Judeţean Satu Mare şi prezentarea d-lui. dr. Zsolt Szabó istoric-muzeolog. Eveniment organizat de Cercul Sfântul Ştefan

20.00 Libertango. Incursiune muzicală în opera compozitorilor Astor Piazzolla, Consuelo Velazquez, Carlos Gardel, Gerardo Matos Rodriguez, Angel Villodo şi Osvaldo Pugliese. Solişti: Sorin Robert bandoneón, Irina Roşana pian. Membri orchestrei: Emőke Kovács vioară, Alina Mihalca-Mija vioară, David Budean violă, Dan Cătuna violoncel.

Teatrul de Nord – Seri la Teatru

18.00 Răsunetul Carpaţilor. Spectacol festiv susţinut de Ansamblul Național de Dans din Ungaria și orchestra acestuia, cu ocazia Zilei naționale. Ansamblul Național de Dans din Ungaria, așa cum reiese chiar din denumire, păstrează și transmite în mod devotat patrimoniul tradiţional național milenar. Toate producțiile au ca trăsătură comună dinamismul extraordinar și virtuozitatea dansurilor. În spectacolul intitulat Răsunetul Carpaţilor, pe lângă cele mai frumoase dansuri ale zonelor locuite de maghiari, se pune un accent deosebit pe modul original și stilat de interpretare. Ceardașuri legendare, dansuri țigănești din Transilvania, dansuri ale fetelor și, bineînțeles, unul dintre cele mai virtuoase dansuri din lume, feciorescul – toate își găsesc locul în coregrafia care ne poartă într-o călătorie imaginară, de la valea râului Rába până în Secuime, prin zone folclorice precum Sárköz, regiunea Matyó şi până în sudul Câmpiei Panonice.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul biletmaster.ro sau de la casa de bilete a teatrului, începând cu 11 august, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00.

Serile la teatru sunt sponsorizate de Mobman.

Centrul Nou, Groapa de evenimente

21.30 Filme de seară

Diseară crimă – comedie-crimă maghiară, 2024. În rolurile principale: András Kern, Gyula Bodrogi, Róbert Koltai, Judit Pogány. La Căminul Actorilor Pirandello a avut loc o crimă! În vila cu turnuri, înconjurată de un parc bine îngrijit, trăiesc liniștit câțiva foşti mari actori. Idilă perfectă… care este perturbată însă de două neplăceri. Una dintre ele este noul locatar, Tivadar Tolnai (András Kern), fostă vedetă, care nu vrea nicicum să se pensioneze și îşi transmite părerile deloc măgulitoare, inclusiv despre colegi, într-un stil arogant. Cealaltă este un deces neașteptat, pe care domnul Tolnai îl consideră extrem de suspect, așa că începe o investigaţie pe cont propriu, o misiune periculoasă, în care poate conta doar pe ajutorul unei tinere asistente medicale (Mariann Hermányi). Criminalul se află printre locuitorii căminului … dar toţi sunt actori şi actorii mint cu măiestrie, așa că numai un detectiv adevărat poate prinde criminalul. Tolnai își asumă orice risc pentru a-și putea aduna în cele din urmă foștii colegi în sufragerie pentru marea dezvăluire..

Malul Someşului

21.30 Jambalaya. Trupa Jambalaya cântă muzică din New Orleans de la înființarea sa în 2005. A lansat deja șapte albume independente, a susținut turnee în Europa şi a fost premiată cu Premiul Gundel pentru Artă. Trupa și-a luat numele de la o mâncare renumită și preparată foarte variat din New Orleans, prin care fac trimitere la caracteristicile muzicii din New Orleans, diversitate şi eternă reînnoire. Muzica lor modernă, tipică pentru secolul XXI, a răsunat în sute de concerte, acompaniată de spectacolul tipic trupei, un show cu adevărat american, care fascinează prin energie şi dinamism. În 2025, trupa sărbătorește 20 de ani de existență, printr-un turneu în întreaga țară şi în Europa, cu recentul lor album intitulat „Starry Road To Nowhere”.

Red Hat Yard

19.00 Slam poetry Open mic PMN. Pregătește-te, Satu Mare, pentru că Nest lansează din nou microfonul de slam poetry în oraș! Dacă îți place să-ți împărtășești gândurile în fața publicului, nu ezita! Aici, oricine poate lua microfonul, fie că ești începător sau deja experimentat, și, un lucru şi mai important, poți recita în orice limbă. Important e să fii tu însuți. Eliberează-ţi creativitatea, încearcă-te şi dacă nu ai scris încă poezie! A sosit momentul, pentru că ceasul ticăie! Înscrie-te pe pagina de Facebook sau Instagram a Nest și hai să ridicăm atmosfera până la cer! Intrarea este gratuită!

21 August, Joi

Turnul Pompierilor – Scena Dendiarom

10.00 Lúdas Matyi, povestită bobocilor de către Gâscamelia şi Gâscanton. Teatru de păpuși în aer liber susținută de trupa Cimbora Produkció. Povestea populară a lui Mihály Fazekas este interpretată printr-o adaptare distractivă de păpușari, pentru întreaga familie, interactivă, cu păpuși din lingură de lemn şi mascote bunraku.

18.00 Cocoşelul cu creastă aurie Trupa de păpușari Ákom-bákom. Un spectacol interesant, distractiv, plin cu acțiune, ce captează atenția celor mici cu numeroasele răsturnările de situații hazlii şi scenete vesele, până la deznodământ.

Casa Vécsey (Muzeul de Artă)

16.00 Un secol de artă la Baia Mare Vizite ghidate de realizatorii expoziţiei și ateliere de educație muzeal-artistică pentru copii. Expoziția a fost realizată prin colaborarea Muzeului de Artă din Baia Mare și a Muzeului Județean Satu Mare, cu scopul de a prezenta evoluția artistică a școlii de pictură băimărene, printr-o selecție de patruzeci de tablouri și sculpturi. Se pune un accent deosebit pe legătura dintre artiștii sătmăreni și școala de pictură din Baia Mare, legătură ce a avut o influență semnificativă asupra vieții artistice locale.

Îmblânzește-ți monstrul culorilor! Atelier de educație artistică pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani, în cadrul căruia participanții pot descoperi mesajele codificate în culori și legătura dintre emoții și cromatică. Conducător de activitate: Ágota Márk-Nagy, pedagog muzeal, preţ bilet 5 lei. Locul de desfășurare: curtea Casei Vécsey.

Teatrul de Nord – Seri la Teatru

17.00 Concert-spectacol din melodiile lui Tamás Cseh, cu titlul Vărul adevărul interpretat de Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe. „… Stimați membri ai familiei, respectuos vă atrag atenția să fiţi cât se poate de precauți! Pentru că pot apărea probleme cât eu sunt departe”, ne transmite vărul nostru „Adevărul” prin versurile lui Géza Bereményi. Astăzi poate suntem și mai confuzi în legătură cu realitatea, deoarece distanțele sunt în creștere, iar lipsa acestei rude îndrăgite doare din ce în ce mai tare. Din acest sentiment de lipsă izvorăște spectacolul dedicat lui Tamás Cseh, compilat de Zsuzsa Gajzágó și prezentat alături de colegii ei muzicieni.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul biletmaster.ro sau de la casa de bilete a teatrului, începând cu 11 august, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00.

Serile la teatru sunt sponsorizate de Mobman.

Filarmonica Dinu Lipatti

19.00 Concertul pianistului Zoltán Thurzó. Născut la Oradea, laureat al Premiului pentru Cultura Maghiară, pianist, de patru ori recordman mondial Guinness în mai multe categorii legate de pian. A început studiile muzicale la vârsta de cinci ani şi de tânăr susţine concerte atât în țară, cât și în străinătate. Este unul dintre cei mai solicitați și activi pianiști din generația sa, fiind în acelaşi timp câștigător și premiat la numeroase concursuri muzicale.

Centrul Nou, Groapa de evenimente

21.30 Filme de seară

Fără tine cum aş putea trăi? – comedie muzicală maghiară, 105 minute, 2024. Regia: Dénes Orosz. Cum se leagă trecutul şi prezentul? Desigur, prin dragoste şi muzică. Dar numai dacă e de calitate. Lili e o fată tipică a zilelor noastre: e singură și încearcă să se convingă că e bine aşa pentru ea. Dar într-o zi găsește în apartamentul părinților ei un pachet vechi de scrisori pe care mama ei, se pare, nu voia să i le arate. Desigur, începe să le citească fără ezitare și trecutul prinde viață în faţa ochilor ei … o vară de neuitat de la începutul anilor ’90, când trei prietene își petrec vacanța la Balaton. Dintre ele doar Eszter (Franciska Törőcsik) vrea să rămână fidelă iubitului rămas acasă, cu inima frântă. Dar planurile sale, trasate inginereşte până atunci, sunt date peste cap de noua cunoștință, un băiat (Ember Márk) relaxat, amuzant și cu încă o calitate atu, cântă într-o trupă pe plaja din Szigliget. Cum se poate sfârşi o astfel de întâmplare? Confuzie? Dragoste? Gelozie? Câteva săruturi? Câteva palme? Și mai multe săruturi? Minim astea. Vara pe malul lacului Balaton schimbă destinul câtorva tineri și chiar și a copiilor acestora.

22 August, Vineri

Turnul Pompierilor – Scena Dendiarom

10.00 Ciobănaşul vorbitor de limba necuvântătoarelor, prezentat de Teatrul de păpuşi Aranyszamár. Elementele binecunoscute ale basmelor populare sunt prezentate în stilul târgurilor medievale, presărat cu comică de situaţie. Spectacolul ridică întrebări interesante, ce ar fi, dacă am înțelege graiul animalelor sau ce probleme poate cauza curiozitatea excesivă.

Grădina Romei – programe permanente

10.00–20.00 Limonadă caritativă – eveniment organizat de Serviciul de Ajutor Maltez. În timpul evenimentului, Serviciul de Ajutor Maltez va amenaja un spațiu prietenos și interactiv în curtea sediului său, unde așteaptă vizitatorii de la mic la mare, cu programe variate. Această acţiune împlinește 10 ani, motiv pentru care echipa maltezilor pregătește surprize speciale. Se va putea descoperi lumea jocurilor de societate, fiindcă în acest weekend TestPlay se mută în curtea maltezilor, garantând o experiență de joc de neuitat. Dar să nu uităm „limonada caritabilă”, care pune evenimentele în context: suma strânsă în acest an va fi folosită pentru a sprijini la începerea anului școlar copiii defavorizați.

16.00–20.00 Târgul Produselor Sătmărene Producătorii noştri locali sunt cu toții profesioniști iscusiţi, care trăiesc pentru pasiunea lor și, în același timp, promovează și păstrează vii meșteșugurile și gusturile tradiționale. Toți sunt dedicați utilizării materiilor sănătoase și naturale, protejând astfel nu numai mediul înconjurător, ci și pe noi, consumatorii. Organizatorul Târgului Produselor Sătmărene este Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, cea care a înregistrat și administrează marca înregistrată de Produs sătmărean.

18:00–02:00 Youthopia Sociallounge. Aceste zile le petrecem cu gândul la concediu, experiențe, prieteni, conversații plăcute de seară, când şi zâmbetul pe buze e mai larg, când şi berea pare mai gustoasă, când ne rupem puţin din monotonia cotidiană și ne bucurăm pur și simplu de viață. Imaginează-ți că stai într-un parc, razele soarelui apune pătrund prin frunzișul copacilor, armonii de blues învăluie atmosfera, ții în mână băutura ta preferată, iar prin fumul de narghilea privești în ochi persoana cu care ai dori să-ți trăiești zilele în această liniște. Pentru noi, asta înseamnă vara și asta înseamnă Youthopia. Dacă simți că vrei să ai parte de așa ceva, te așteptăm cu drag!

Grădina Romei – zona de joacă

13.00–18.00 Poveștile lui Pom Pom, prezentat de Teatrul de păpuși Aranyszamár. Personajele din poveștile Pom Pom și alte personaje cunoscute din povești ungurești prind viață (precum Órarugógerincű Felpattanó, Festéktüsszentő Hapci Benő, Madárvédő Golyókapkodó, Radírpók și Gombóc Artúr). În această zonă a Grădinei Romei, poveștile lui Pom Pom asigură un spațiu de joacă interactiv, astfel copiii pot face parte din această lume și astfel din lumea imaginaţiei şi a poveştilor.

Grădina Romei – Scena Catena

18.00 3AD. „După 12 milioane de albume nevândute la nivel internațional și 124 de concerte cu sala pe jumătate plină, 3AD s-a întors pentru a cuceri planeta Terra, locuită de specia umană. Pionierii new-wave thrash’n’roll din Transilvania reprezintă o notă aparte în marea omogenă a formațiilor alter-rock”, scrie trupa în prezentarea proprie. Din 2016, activitatea cvartetului este un succes neîntrerupt, ei au ajuns în multe colțuri ale lumii, dar şi la mii de ascultători pe internet. Trupa clujeană a evoluat deja în săli de concert, pub-uri, pe stradă, pe plajă, în cort, pe vapor, în hangar, la fermă, în sinagogă, în birou și în curtea unei școli. Au cântat ca invitați în fața trupelor Anna and the Barbies, Kistehén, Zanzibár, Apey și Carson Coma. Concertul lor se anunţă un program excelent!

21.00 Kárpátia. Cea mai cunoscută trupă de rock național – probabil așa ar putea fi descrisă cel mai bine trupa. Kárpátia interpretează atât cântece vechi maghiare, cât și compoziții proprii, inspirate în majoritatea cazurilor de evenimente istorice. Versurile lor se bazează pe conștiința și mândria națională. Vineri seara vom putea asculta live pe scena din grădina Romei melodiile bine-cunoscute, precum „Ott ahol zúg az a négy folyó” și „Szél viszi messze”.

Grădina Romei, Curtea Vinurilor din Partium – Scena Mamut Invest

19.00 Cupa Partium ediţia a IV. – deschidere

19.15 Jóvilágvan După patru albume, trupa excelentă și populară din Slovacia a lansat anul acesta single-ul „Egyenes, de ellentétes” (Drept, dar contradictoriu). Trupa activează din anul 2007, deviza lor este sinceritatea în muzică şi în mesajele transmise. Muzica lor este pop-rock inspirat din folclor, condimentat cu tonuri psihedelice şi versuri profunde de inspiraţie simbolistică.

22.30 Parno Graszt Trupa cântă muzică țigănească autentică şi sunt deja invitaţi îndrăgiţi ai publicului sătmărean. Cu prezenţa lor scenică unică, instrumentele tradiționale, modul de interpretare inconfundabil și energia lor extraordinară, ei creează o atmosferă de concert copleșitoare. Trupa a călătorit aproape în întreaga lume, cucerind simpatia oricărui public.

Grădina Romei – Târgul de cărţi Bookmar

10:00 Program interactiv în baza cărţii Meseösvény de Erika Hajós

10:00 Workshop Scriere creativă pentru o încredere în sine sănătoasă pentru copii de clasele V-VIII. – Kitti Szurovecz scriitor, psiholog

16:00–17:00 Prezentare Cum trăim şi schimbăm povestea propriei noastre vieţi? Annamária Kádár scriitor, psiholog, trainer

16:00-17:00 Cercul Literar Szamos şi scriitoarea Jázmin Hága program cu poveşti, cântece şi jocuri

17.30 Birt cu poveşti – poveşti pentru adulţi pe scena Curţii de vinuri, în organizarea Asociaţiei Mesetekergető

17.30 Întâlnirea cititorilor cu scriitoarea Andrea Tompa, moderează Imola Fehér

18:00–19:00 Întâlnire cu scriitoarea Enikő Török şi concert pentru copii

Participă următoarele edituri şi magazine de cărţi: Editura Kráter, Exit, Csengőkert, Interlib, Retrobabám, Tálentum, Editura Koinónia

Târgul de cărţi Bookmar este organizat de Asociaţia Pro Satu Mare.

23 August, sâmbătă

Grădina Romei – Programe permanente

09.00 Concurs gastronomic al PMN „Veress Ádám” Concurs pe echipe pentru premiul de cea mai delicioasă supă la ceaun din Satu Mare. Juriul este condus de Péter Buday, bucătar-șef, maestru bucătar, consultant gastronomic și alimentar, personalitate TV, dar mai ales un etern admirator al artei culinare. După cum mărturisește el însuși, în deceniile lui de experiență profesională, un lucru nu s-a schimbat niciodată: bucuria pe care o simte când pregătește mâncăruri delicioase pentru oameni, sau împreună cu ei, implicându-i în procesul comunitar și creativ al gătitului.

10.00 Bou la proţap din rasa de carne limousine crescută la liber de către Cooperativa Agricolă Schöntal Innovative, cu sponsorizarea Kneho-rom SRL.

09.00-13.00 Concurs de îndemânare ciclistă în organizarea Societăţii Carpatine Ardelene – Satu Mare:

9.00–10.00: înregistrare la faţa locului

10.00–13.00: start, participanții parcurg pista

13.00: anunțarea rezultatelor, premiere

Categorii de vârstă (se iau în calcul anii împliniți): 4–5–6 ani, 7–8–9 ani şi 10–11–12 ani. Organizatorii așteaptă înscrierea unor echipe formate din 2 persoane, dintr-un adult sau un frate mai mare (tata, mama, bunic, bunică) şi un copil de 4-12 ani. Înscrierea se face cu o oră înainte de start. Concursul de îndemânare va fi câştigat de echipa care parcurge pista marcată cu cele mai puține greșeli şi în timpul cel mai scurt. Vă așteptăm la eveniment, să fie acest concurs cel mai vesel moment al familiei de la ediția 24 a PMN!

10.00–20.00 Limonadă caritativă, în organizarea Serviciului de Ajutor Maltez

11.00–20.00 Târgul Produselor Sătmărene organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană

10.00 Programe meșteșugărești şi tradiţionale

Curte meșteșugărească cu spaţii de prezentare, organizată de Asociația Borókagyökér:

Târg meșteșugăresc – produse ale producătorilor locali

10:00 Prezentare tehnici tradiționale în direct – coș realizat prin împletit

11:00 şi 16:00 Prezentare Ekoprint – Plante presate pe materiale naturale

Jocuri populare, probe artizanale şi de iscusință pentru mici şi mari

Tir cu arcul – prezentare tradițională

Prezentarea unor meșteșuguri tradiționale, organizată de Asociația de Femei a Bisericii reformate Kültelki din Satu Mare:

între orele 11:00 şi 20:00: sucit tăiței melcișori, țesut şi înșiratul mărgelelor, care se pot şi încerca, respectiv prezentarea pieselor artizanale terminate – păstrarea elementelor moștenirii culturale din generații în generații prin aceste îndeletniciri tradiționale.

11.00–18.00 Ia acasă cu tine un cățeluș! în organizarea Asociației Freelife

16.00-17.00 Școala canină Doxity prezentare, comenzi de bază şi de pază-protecție

15.00 Familia Kováts, făuritori ai secolului XX. Expoziție în Casa Verde de benzi desenate, inspirate din istoria de secolul XX a familiei Kováts din Nisipeni. Scrise şi desenate de Lóránd Bob, bazate pe relatările lui Agáth Gönczy.

12.00-18.00 Fundaţia Eurotrans. De data aceasta colegii fundației vă vor ajuta să vă înregistrați la alegerile de anul viitor din Ungaria, respectiv oferă informații privind obținerea cetățeniei sau alte demersuri administrative.

12.00-20.00 Cățărare cu ajutorul specialiștilor Salvamont

14.00–18.00 Concurs de șah pentru juniori pentru copii de 10-14 ani

15.00–19.00 Insula sănătății. Și anul acesta vă așteptăm în cortul FitMomentum. Suntem prezenți din nou la PMN pentru a promova un stil de viață sănătos. Din păcate, tot mai multe persoane se luptă cu kilogramele în plus, care nu deranjează doar din punct de vedere estetic, ci pot fi și cauza unor boli serioase. Dacă te afli și tu în această situație și cauți soluții, sau pur și simplu vrei să trăiești mai conștient, vino la noi pentru o evaluare a stării tale de sănătate.

18:00–02:00 Youthopia Sociallounge

Grădina Romei – Scena Catena

18.00 The Phoenix SM. Muzică rock alternativă sau hituri pop cu elemente funky, toate într-un stil cu adevărat „phoenix” – aceasta este trupa The Phoenix SM din Satu Mare. Trupa s-a format la Liceul Hám János din elevi, iar de atunci a crescut nu numai în vârsta membrilor, ci și în stilul lor muzical. În 2023, au obținut un loc pe podium în cadrul concursului de cântece organizat de Radio Paprika din Cluj, cu piesa Paprika. Anul 2024 a marcat un nou capitol în viața trupei, nu numai datorită noului baterist, ci și pentru că au trecut de la genul rock la un stil mai liric cu albumul „Melinda versei”, adică Poeziile Melindei, album în care au pus pe muzică versurile poetei din Satu Mare, Muresan Melinda. Albumul cu 11 piese a apărut în noiembrie şi se bucură de un succes enorm încă de la concertul de lansare.

21.00 Leander Kills. Trupa rock din Ungaria a participat de trei ori la emisiunea TV „A Dal” cu piesele Élet (2017), Nem szól harang (2018) și Hazavágyom (2019). În martie 2016, primul lor album, intitulat Túlélő, a fost nominalizat la Premiul Fonogram – Premiul muzical maghiar în categoria albumul anului de hard rock sau metal. În 2017, trupa a ajuns în finala concursului de selecție pentru Eurovision din Ungaria și a câștigat notorietate la nivel național. De atunci au înregistrat numeroase succese, au câștigat numeroase premii și s-au bucurat de susținerea neîntreruptă a publicului. În turneele lor includ în setlist cele mai cunoscute piese proprii și cele mai interesante cover-uri realizate, printre care și unul nou-nouț al piesei lui Jimmy, Még nem veszíthetek. Trupa așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu publicul din Satu Mare.

Grădina Romei, Curtea Vinurilor din Partium – Scena Mamut Invest

10.00 Palatul Regelui Lună. Teatrul de păpuşi Aranyszamár ne aduce o poveste interactivă, unde şi spectatorii sunt aşteptaţi să contribuie la eliberarea fetei frumoase răpită de Regele Lună. Ca cei doi îndrăgostiţi să se regăsească este nevoie ca spectatorii să susure ca marea, să se ciocnească ca pietrele şi să ţârâie ca greierii. În roluri apar Anita Baranyai, Gyöngyi Érsek-Csanádi şi Botond Csillag. Povestea este despre frumoasa Laimé răpită de Regele Lună şi închisă în cetatea lui neagră, iar eliberarea e posibilă doar cu concursul spectatorilor pe mări, pe bolovăniş şi dincolo de orizont.

11:00 Aventurile cosmice ale ciobănaşului cu ochi de stea. Piesă de teatru de păpuşi cu basme populare, interpretată de Trupa Kámfor. Ciobănașul năzdrăvan a devenit rege prin iscusință şi bărbăție, dar pentru a-şi salva țara, pornește într-o călătorie spațială, împreună cu un astrofizician. Întâlnind nebuloase, pui robotizați, o regină înțeleaptă şi o palmă de semințe strălucitoare descoperă că „Soluţia trebuie găsită în inima noastră”.

15.30 Corul Clubului de Pensionari Prietenia şi al Asociaţiei de Pensionari Nyírfa – cântece preferate.

16.00 – 17.30 Dansuri populare, cu ansamblurile Terbete din Zalău, Pünkösdi Rózsák din Dorolţ, Rozsmalint din Bogdand şi Orgonác din Dobra.

18.00 Aurora. Trupa a fost înființată în 1983, la apogeul revoluției punk din Ungaria, de către basistul Galacs, bateristul Polyák şi chitaristul Vigi. Formaţiile punk nu au fost tolerate de sistemul de atunci, nici membrii trupei Aurora nu au scăpat: Dayer a primit închisoare cu suspendare, ceilalți doar avertisment din partea poliției. După acest episod au cântat doar sub nume de acoperire. Situația s-a ameliorat în 1984, după tabăra rock de la Balatonszemes, unde au obținut un succes răsunător şi au devenit cunoscuți în toată țara, melodiile lor s-au răspândit copiate de pe casetă pe casetă. Iubitorii stilului punk se pot pregăti deja la un chef pe cinste.

20.30 Quest Brass Band. O trupă tânără, înființată în 2023 la Debrecen, care cântă la instrumente de suflat și tobe. Repertoriul lor este extrem de colorat și variat, de la melodii retro până la hituri moderne. Stilul de brassband pe care îl practică provine din America, ei reprezentând linia new-yorkeză. Toți cei șase membri ai formației sunt mari fani ai acestui gen instrumental.

22.30 Pesty Party Showband. Pesty Party Showband aniversează anul acesta 25 de ani de activitate şi de concerte cu succes în Ungaria și în străinătate. Concertele formației oferă o experiență muzicală de neuitat pentru toate vârstele. Cea mai mare recunoaștere profesională din ultimii 25 de ani a fost, fără îndoială, oportunitatea de urca pe scenă în 2018, imediat după concertul live al lui Rod Stewart. Formația a câștigat de două ori prestigiosul premiu profesional Hungarian Wedding Award.

Grădina Romei – zona de joacă interactivă

13.00-18.00 Măgăruşii înşiraţi este titlul jocurilor interactive organizate celor mai mici de către trupa de păpuşari Aranyszamár. Jocuri şi întreceri în iscusinţă şi agerime la minte, toate acestea în aer liber, evocând atmosfera târgurilor medievale, cu comedianţi dar şi cu o poveste despre un măgar şi măgăruşi-balansoar de companie, o învălmăşeală cu multă voie bună.

Grădina Romei – Insula de sport a Academiei Partium

15.00 La discuție cu scrimeri sătmăreni. Participă Ferenc Csiszár, Sándor Nyisztor, Adrian Pop, Éva Lengyel, moderează Éva Gnandt Márkus

16.00 Dialog cu antrenorul András Herczeg şi cu Zoltán Dusinkszki, directorul tehnic al Academiei de Fotbal din Secuime (FK Csíkszereda), care şi-a calificat echipa formată din tinere talente la locul 2 naţional în categoria juniorilor. András Herczeg este un personaj de referinţă în fotbalul maghiar, care a obţinut rezultate remarcabile atât ca jucător, cât şi ca antrenor, în special la clubul Debreceni VSC (DVSC). În prezent este directorul tehnic al Academiei de Fotbal DVSC.

17.00 Olimpia Old Boys. Întâlnire cu jucătorii echipei vechi.

Grădina Romei – Cortul Centrului Fericitul Scheffler János

10.00-14.00 Program mama şi copilul cu informaţii relevante în temă. Colegii centrului se pregătesc cu o atmosferă de-a dreptul familială pentru a găzdui familiile cu copii mici. Copilaşii, bebeluşii se pot juca, iar părinţii sunt aşteptaţi la discuţii libere şi ajutaţi cu informaţii relevante.

Grădina Romei – Târgul de cărţi Bookmar

10:00 Workshop Scriere creativă pentru o încredere în sine sănătoasă pentru copii de clasele V-VIII. – Kitti Szurovecz scriitor, psiholog

11:00-12:00 Katalin Bálint – descoperiri în lumea basmelor

12:00–13:00 Întâlnire cu scriitoarea Panka Pásztohy

14:00-16:00 Discuție liberă cu András Oláh poet, scriitor (Mátészalka), respectiv cu cadrele Universității din Nyíregyháza, Judit Kováts scriitor şi Tamás Béres scriitor, sociolog – discuție moderată de György Elek.

16:00–17:00 Întâlnire cu scriitoarea Erzsi Kertész

17:00–18:00 Întâlnire cu scriitorul Mór Bán, moderată de Imola Fehér

17:00-19:00 Cercul Literar Szamos şi scriitoarea Jázmin Hága – program cu poveşti, cântece şi jocuri

18:00-19:00 Cititul ca terapie. Masă rotundă cu participarea lui György Elek, Beáta Pándi, Mónika Jáger-Péter şi Emese Kürti.

Participă următoarele edituri şi magazine de cărţi: Editura Kráter, Exit, Csengőkert, Interlib, Retrobabám, Tálentum, Editura Koinónia

Târgul de cărţi Bookmar este organizat de Asociaţia Pro Satu Mare.

Grădina Romei – Cortul Facilitatorilor Rurali din Partium

16:00 Workshop de ciuperci

Învaţă să recunoşti ciupercile din zona noastră, cu ajutorul unor specialişti! Indicii, trucuri şi curiozităţi legate de culegerea şi consumul ciupercilor.

Stadionul Someş

9.00-17.00 IV. Cupa Partium – prima zi, eveniment organizat de Academia Partium.

Academia de Fotbal Partium – Terenul mic

10.00 Turneu memorial Romász János. Păstrând tradiția, foștii colegi, prieteni şi cunoștințe ai regretatului ziarist de sport János Romász îl comemorează prin cea mai mare iubire a acestuia, fotbalul. Fostul mare microbist şi fan înfocat al clubului Fradi ar fi fericit să fie alături de echipele înscrise: UDMR Satu Mare, Primăria Satu Mare şi FC Presa.

Organizat de Academia Partium.

Sala de Sport Both Katalin

10.00 – 20.00 Concurs internaţional de tenis de masă „Ping-pong fără frontiere”. Concurs individual organizat de Clubul Sportiv Szopori Armand, cu scopul popularizării acestui sport, respectiv pentru a desemna campionul şi clasamentul celor înscrişi. Concursul se derulează în grupe şi ulterior cu meciuri directe eliminatorii.

24 August, Duminică

Grădina Romei – Programe permanente

09.00 Concurs gastronomic PMN „Veress Ádám”. Concurs pe echipe pentru premiul de cel mai delicios preparat din peşte sau vânat la ceaun din Satu Mare. Juriul este condus de Péter Buday, bucătar-șef, maestru bucătar, consultant gastronomic și alimentar, personalitate TV.

10.00 Mâncăruri de vânat la proţap

10.00–20.00 Limonadă caritativă, în organizarea Serviciului de Ajutor Maltez

11.00–20.00 Târgul Produselor Sătmărene organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană

10.00 Programe meșteșugărești şi tradiționale

Curte meșteșugărească cu spaţii de prezentare, organizată de Asociaţia Borókagyökér:

Târg meșteșugăresc – produse ale producătorilor locali

10:00 Prezentare macrameu

11:00 şi 16:00 Prezentare Ekoprint – Plante presate pe materiale naturale

Jocuri populare, probe artizanale şi de iscusință pentru mici şi mari

Tir cu arcul – prezentare tradițională

Prezentarea unor meșteșuguri tradiționale, organizată de Comunitatea Reformată din Ser:

între orele 16:00 şi 20:00: expoziție şi atelier de turtă dulce, înșiratul mărgelelor, realizare brățări şi cercei.

12.00–18.00 Familia Kováts, făuritori ai secolului XX. Expoziţie în Casa Verde de benzi desenate, inspirate din istoria de secolul XX a familiei Kováts din Nisipeni. Scrise şi desenate de Lóránd Bob, bazate pe relatările lui Agáth Gönczy.

12.00-18.00 Fundaţia Eurotrans. De data aceasta colegii fundaţiei vă vor ajuta să vă înregistraţi la alegerile de anul viitor din Ungaria, respectiv oferă informaţii privind obţinerea cetăţeniei sau alte demersuri administrative.

12.00-20.00 Căţărare cu ajutorul specialiştilor Salvamont

14.00–18.00 Concurs de şah pentru vârstele cuprinse între 14-99 ani.

18:00–23:00 Youthopia Sociallounge

Grădina Romei – Insula de Sport a Academiei Partium

14.00 Întâlnire cu judoka Miklós Ungvári Miklós Ungvári a reprezentat Ungaria la patru Jocuri Olimpice, fiind medaliat cu argint la JO din 2012 la Londra, în categoria de 66 kg. De mai multe ori medaliat cu bronz la campionate mondiale (2005, 2007, 2009) şi de trei ori campion european (2002, 2009, 2011), este unul dintre cei mai importanți judoka ai sportului maghiar.

15.00 Întâlnire cu jucătorii de tenis de masă István Jónyer, Albert Czigler, Helga Dari şi Nicoleta Pascui – co-organizator fiind MCC.

16.00 Întâlnire cu Norbert Növényi sr. campion olimpic la lupte, care a urcat în vârful podiumului în 1980, la JO din Moscova, dar deţine şi titluri de campion european şi mondial. După lupte s-a aventurat şi în kick-box, obţinând succes după succes a câştigat campionatul mondial de veterani. Adevărată personalitate polivalentă, s-a încercat şi în domeniul actoriei, a prins roluri în mai multe filme şi piese de teatru.

Grădina Romei – Târgul de cărţi Bookmar

10.00 Gala autorilor contemporani sătmăreni cu ocazia zilei publicațiilor

11.00 Réka Ádámkó-Gúzs: prezentarea volumului de poezii Nyáresti blues (Blues într-o seară de vară). Organizator: Asociaţia Pro Satu Mare. Participă următoarele edituri şi magazine de cărţi: Editura Kráter, Exit, Csengőkert, Interlib, Retrobabám, Tálentum, Editura Koinónia.

Târgul de cărţi Bookmar este organizat de Asociaţia Pro Satu Mare.

Grădina Romei – Cortul Facilitatorilor Rurali din Partium

16:00 Viaţa în grădină – să economisim apă şi să facilităm diversitatea biologică. Prezintă: Eszter Józsa inginer horticultor, facilitator rural. Descoperă cum poți crea un echilibru natural în grădina ta! Vom vorbi despre plante medicinale rezistente la secetă, protejarea polenizatorilor și a organismelor din sol, soluții eficiente și reducerea consumului de apă. O oră pentru grădina ta – idei care vor da roade pe termen lung!

Grădina Romei – Scena Catena

17.00 Orfeum Hungaricum. Misiunea profesională a companiei este de a cultiva tradițiile operetei maghiare la cel mai înalt nivel, încântând publicul cu momente muzicale și de dans de neuitat. Membrii companiei au demonstrat de nenumărate ori în întreaga lume, că dincolo de divertisment de calitate, prin melodiile celebre de operetă ei aduc o atmosferă de sărbătoare trăită în comun. Vor răsuna melodiile cunoscute din Sylvia, Contesa Marița, Magnatul Miska și alte operete populare pe scenă făcându-şi apariţia şi dansatorii Studioului de dans Valcer din Debrecen.

19.00 Első Emelet. Trupa îşi păstrează formația originală din 1982, precum şi hiturile lor de mare succes. La înfiinţare, într-o perioadă dominată de muzica rock, stilul lor muzical era considerat revoluționar, au adus o notă aparte, tinerească și inovatoare pe scena muzicală maghiară. Melodiile lor sunt populare și astăzi, ele apar în mod constant şi la posturile radio, aşa că toată lumea cunoaște hiturile lor, precum Csakazértis szerelem (Dragoste şi de ciudă).

Grădina Romei, Curtea Vinurilor din Partium – Scena Mamut Invest

10.00 Piatra rotundă, o producţie a formaţiei Sanyi, Én és a Gyerekek. Poveşti interactive, cu melodii populare ungurești, cu păpuși din lingură de lemn, cu jocuri ritmice, paşi de dans şi bună dispoziţie, toate dedicate copiilor din clasele mici şi din grădiniță.

11.00 Trupa de muzică de basme Kispárna. Țintind aceeași generație a elevilor din clasele mici şi a preşcolarilor, trupa asortează melodiilor proprii câte o joacă distractivă. Copiii adunați la concertele lor vor auzi şi despre teme ca protejarea mediului, importanța mişcării zilnice, a igienei personale şi respectării unui program zilnic, dar şi despre valorile familiei şi ale prieteniilor.

14.00 Şpriţ politic. Liderii UDMR vă fac cinste un şpriţ. Ca în anii precedenți vă stau la dispoziție pentru o întâlnire mai relaxată primarul Gábor Kereskényi, Csaba Maskulik manager public al oraşului, Csaba Pataki, preşedintele consiliului judeţean, Attila Kovács managerul public al judeţului, respectiv parlamentarii: Máté Kovács, Lóránd Turos, Lóránd Magyar şi Szabolcs Nagy.

16.00-18.00 Dans popular. Pe scenă vor urca ansamblurile Kukurók din Ser, Szamoshát, Bokréta din Oraşu Nou şi Nemesek din Lelei.

19.00 Formaţia Néked. Trupa NÉKED s-a format în anul 2024 la Gheorgheni, ca o formaţie cu adevărat secuiască. Deja la primul lor concert au jucat aproape numai compoziţii proprii. În toamna acestui an va apărea primul lor album, compus din piese la care au lucrat enorm în ultima vreme, abia le-a rămas timp să dea câteva concerte reuşite în ţară şi în străinătate.

22.30 XXL Band. XXL Band Satu Mare este o formaţie vocal-instrumentală cu un repertoriu inspirat dintr-o serie de stiluri muzicale: pop-rock, reggae, rock’n roll, jazz fusion şi rock clasic. XXL Band oferă momente de neuitat pentru toţi care doresc o petrecere adevărată cu melodii variate de la cele clasice până la rock, inclusiv compoziţii proprii.

Stadionul Someş

9.00-15.00 Cupa Partium ediţia a IV-a – ziua a doua

15.30 Cupa Partium ediţia a IV-a, Premiere organizată de Academia de Fotbal Partium.

Sala de Sport Both Katalin

10.00-20.00 Concurs internaţional de tenis de masă „Ping-pong fără frontiere”. Concurs individual organizat de Clubul Sportiv Szopori Armand, cu scopul popularizării acestui sport, respectiv pentru a desemna campionul şi clasamentul celor înscriși. Concursul se derulează în grupe şi ulterior cu meciuri directe eliminatorii.

Casa Meșteșugarilor

10.00-20.00 Planetariu itinerant. Mathias Corvinus Collegium (MCC) ne aduce experiența unor incursiuni spectaculoase în lumea astronomiei. Cei interesați pot participa la proiecții de 30 de minute, inspirate din diferite domenii ale astronomiei, în interiorul unei cupole. Înainte de masă sunt aşteptaţi în primul rând copiii, cu filme dedicate lor, iar după masă urmează prezentări interesante şi pentru adulţi despre tainele universului.

Centrul Nou – Scena Tarr Beton

21.00 Concert Edda Művek. Trupa Griff s-a format în 1974, la Miskolc, preponderent din studenţii Universității Tehnice de Industrie Grea din Miskolc. În cele din urmă, trupa a început să cânte sub numele de Edda, care înseamnă cântec mitologic și eroic nord-european. Având în vedere vânzările de discuri, a devenit una dintre cele mai de succes trupe rock din Ungaria. Au fost primii care au reușit să spargă monopolul trupelor din capitală. După tensiuni interne și eșecuri profesionale, în 1983 părea că trupa se va desființa definitiv, însă în 1985, sub conducerea lui Attila Pataky, a reușit să revină în rândul celor mai populare formaţii. Hiturile rock și baladele melodioase, cu orchestrare bogată se inspiră din provocările sociale și emoționale ale tinerilor, din bucuriile și problemele lor cotidiene, nu lipsesc însă nici reflectările la principalele evenimente de ordin politic din anii 2000.