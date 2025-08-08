Programul Național de Prevenire a Violenței Domestice „Scuzele nu schimbă realitatea!” implementat și la nivelul județului Satu Mare

Prevenirea violenței domestice reprezintă o prioritate a Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității, prin prisma consecințelor ei, dar și a nevoii acute de informare a populației asupra noutăților legislative care vizează protejarea victimelor, reglementarea intervenției specialiștilor și pedepsirea agresorilor. Din păcate, multe situații de violență în cuplu nu sunt raportate și acest lucru îngreunează intervenția specialiștilor, întreruperea repetării și agravării acestora.

În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității și partenerii instituționali va implementa Progamul Național de prevenire a violenței în cuplu – SCUZELE NU SCHIMBĂ REALITATEA!

Programul are ca scop reducerea incidenței violenței domestice în comunitate, prin prevenire și dezvoltarea capacității de intervenție a echipei interdisciplinare.

Desfășurat în perioada iulie 2025– iulie 2027, principalele direcții de acțiune vor viza, la nivel național, următoarele:

Informare și conștientizare:

Creșterea gradului de informare a cetățenilor privind formele de violență, consecințele și mecanismele de intervenție.

Instruirea specialiștilor:

Susținerea, pentru profesioniști din diferite domenii (din cadrul echipelor interdisciplinare, dar și alte tipuri de specialiști care pot interacționa cu victime și potențiale victime), a unor prezentări tematice despre fenomenul violenței domestice și rolul cooperării pentru protejarea victimelor și intervenția asupra agresorilor.

Educație pentru toleranță zero în fața formelor de violență în cuplu:

Derularea de ateliere educaționale în licee și universități pentru tineri care vor cunoaște cum să prevină și să se protejeze de comportamentele abuzive în cuplu.

Intervenție asupra persoanelor condamnate pentru fapte de violență, în colaborare cu Serviciile Județene de Probațiune:

Organizarea, în parteneriat cu Serviciile Județene de Probațiune (la solicitarea acestora) a unor sesiuni de informare, în cadrul modulelor Managementul furiei și Gestionarea agresivității.

Implementat și la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare de către polițiștii din structurile care au ca atribuții în domeniul violenței domestice, atât pe linie de prevenire, cât și de intervenție, programul urmărește prin demersurile ce vor fi realizate transmiterea unor informații/mesaje, informare, sensibilizare și conștientizare cu privire la faptul că această problematică nu mai este un subiect tabu, că reprezintă o infracțiune și că este momentul ca noi toți – comunitate, autorități, familie, școală – să ne unim eforturile, să facem echipă pentru a distruge zidul indiferenței față de acest fenomen și a ne responsabiliza față de o realitate a zilelor noastre care vulnerabilizează și afectează siguranța tuturor!