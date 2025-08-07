RESPECT. Căminul „Sfântul Gabriel” – 10 ani de grijă și demnitate pentru vârstnicii comunității

Un deceniu de servicii dedicate seniorilor, sărbătorit cu recunoștință și căldură

Joi, într-un cadru emoționant și plin de recunoștință, Căminul pentru vârstnici „Sfântul Gabriel” a marcat 10 ani de activitate. A fost o zi în care s-a celebrat nu doar existența unei instituții, ci și dedicarea unei echipe care, timp de un deceniu, a oferit îngrijire, sprijin și respect seniorilor comunității sătmărene.

Zece ani de grijă, dragoste și profesionalism

De-a lungul acestor ani, sute de vârstnici au găsit în centrul „Sfântul Gabriel” un loc sigur, prietenos și cald – o adevărată familie. Aici, îngrijirea nu se oprește la nevoile medicale și logistice, ci se extinde către cele emoționale, oferind sprijin psihologic, activități recreative și, mai presus de toate, respectul pe care orice om îl merită la vârsta a treia.

Recunoștință pentru echipa dedicată

Cu prilejul aniversării, administratorul public Maskulik Csaba a adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea și consolidarea acestui cămin: de la personalul medical și administrativ până la partenerii și voluntarii implicați în viața centrului.

„Le mulțumesc angajaților și tuturor celor ce au contribuit cu profesionalism și dăruire la menținerea unui standard înalt de calitate în serviciile oferite. Seniorilor le doresc multă sănătate și să se bucure în cadrul centrului de cât mai multe momente plăcute”, a transmis oficialul.

Mai mult decât un centru, o comunitate

Evenimentul aniversar a fost un moment de reflecție și celebrare, dar și un prilej de reafirmare a angajamentului față de seniorii comunității. Căminul „Sfântul Gabriel” își continuă misiunea de a crea un mediu în care vârstnicii nu doar trăiesc, ci se simt acasă.