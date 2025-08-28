Ritmuri africane, balcanice și melodii mediteraneene – între 5 și 7 septembrie are loc World Music Festival!





Trei zile, șase trupe fantastice, ritmuri exotice și irezistibile, memorabile, din colțuri îndepărtate ale lumii. Organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, World Music Festival aduce din nou pulsul muzicii world la Satu Mare.

Ritmuri africane cu influențe moderne, eclectism din Europa Centrală și electronică experimentală, dar și melodii mediteraneene condimentate cu ritmuri balcanice pline de energie și atmosferă de festival se întâlnesc la acest eveniment special, unde fuziunea dintre culturi și instrumente dă naștere unui adevărat deliciu muzical.

Evenimentul prinde viață pentru a patra oară chiar în inima orașului. Vor sosi la Satu Mare artiști ce vor îmbina diferite culturi muzicale. Vineri, acordurile africane vor domina atmosfera prin concertele susținute de Eliasse și Morena Leraba. Sâmbătă, tradițiile sonore din Bazinul Carpatic și Europa de Est se vor împleti cu pulsațiile balcanice specifice trupelor Trei Parale și Aurevoir. Duminică, în ultima zi a festivalului, formațiile Jaune Toujours și Opsa Dehëli vor invita publicul la dans interpretând melodii mediteraneene condimentate cu ritmuri balcanice.

După concertele din cele trei seri, vor fi organizate after party-uri, unde Melomenuții, alias Sugar & D’Jhu vor mixa muzica de pe viniluri. Din bogata colecție de discuri de vinil a MeloMelanj, oricine își poate alege discul favorit și își poate ,,lua’’ acasă artistul și muzica preferată!

Vă așteptăm să „călătorim” împreună, fără pașaport și fără bilet de avion, timp de trei zile, fiind parte a unui eveniment magic de închidere a verii. Intrarea la concerte este liberă!

Pentru informații de actualitate și detalii privind programul, urmăriți paginile rețelelor de socializare World Music Festival facebook event , respectiv paginile organizatorilor Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.

Vineri, 5 septembrie – Sounds of Africa

19.00 Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

20.00 Eliasse (FR/KM)

21.30 Morena Leraba (LS)

23.00 After: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

Sâmbătă, 6 septembrie – Beats of Balkan

19.00 Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

20.00 Trei Parale (RO)

21.30 Aurevoir (HU)

23.00 After: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

Duminică, 7 septembrie – Mediterranean sounds

19.00 Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

20.00 Jaune Toujours (BE)

21.30 Opsa Dehëli (FR)

23.00 After: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)