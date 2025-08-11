Scandal într-o familie de sătmăreni. Polițiștii au remis un ordin de protecție pentru două femei

La data de 10 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei, au fost sesizați prin apel 112, de către o tânără, de 26 de ani din localitatea Foieni, cu privire la faptul că soțul său de 28 de ani, cu același domiciliu, pe fondul unor discuții în contradictoriu ar fi amenințat-o cu acte de violență atât pe aceasta, cât și pe mama acesteia de 51 de ani.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a stabilit faptul că în cauză există un risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe numele tânărului de 28 de ani, prin care acesta are obligația de a păstra o distanță minimă de 100 metri față de cele două femei și de domiciliile acestora.

Totodată, s-a procedat la montarea sistemului electronic de supraveghere a tânărului, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Recomandări pentru victimele violenței domestice

Nu este o noutate faptul că, pentru îndepărtarea pericolului care planează asupra vieții, sănătății și integrității corporale a părții vătămate, polițiștii care intervin la eveniment pot emite un ordin de protecție provizoriu și îl pot îndepărta pe agresor, indiferent dacă acesta este proprietar al spațiului de locuit.

„Acasă” trebuie să fie locul în care ne simțim în siguranță, unde ne putem bucura de căldura sufletească și de iubire. „Acasă” nu poate fi și nu trebuie să fie asociat cu violența domestică.

Violența domestică este reprezentată de orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Ce faceți dacă ați devenit o victimă?

– conștientizați ce vi se întâmplă și nu acceptați situația ca pe o stare de normalitate;

– sesizaţi Poliția, sub orice formă o puteți face;

– dacă vă simțiți în pericol, solicitați polițistului să vă ajute și să elibereze un ordin provizoriu de protecție, cu toate implicațiile juridice ce decurg;

– cereți ajutorul organizațiilor care oferă consiliere, sprijin, adăpost, etc.;

– nu vă retrageți plângerea! Lăsați-ne să ne facem treaba, pentru a vă putea ajuta!;

– nu tolerați violența, indiferent de formă.

Aspecte legale

În privinţa măsurilor care pot fi luate de poliţişti în situaţiile de violenţă în familie, reamintim că, poliţiştii care intervin la cazuri de violenţă domestică pot emite, după analizarea situaţiei, pe baza unui formular de evaluare a riscului, un Ordin de protecţie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aştepte unul încuviinţat de judecător.

Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.

În situaţia încălcării de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie, a oricăreia dintre interdicţiile stabilite prin ordinul de protecție, fapta constituie infracţiune, conform cadrului legal prevăzut de Legea 217/2003.

Monitorizarea elecronică

Poliția recomandă ca cetățenii să fie informați în mod clar și complet despre ce prespune monitorizrea electronică, cum funcționează aceasta și ce drepturi și responsabilități implică. Monitorizrea este un mijloc de protecție, nu de pedepsire, și are rolul de a preveni contactul dintre agresor și victimă.

Este important ca victimile să înțeleagă ca sistemul de monitorizare electronică oferă protecție suplimentară și intervenție rapidă în caz de pericol. Poliția încurajează folosirea acestui sistem în toate cazurile în care există risc de recidivă sau amenințări reale.

Agresorul poartă o brățară electronică, iar victima poate primi un dispozitiv de avertizare. În cazul în care agresorul încalcă distanța impusă prin ordinul de protecție, sistemul alertează automat poliția, care intervine de urgență.

Violența nu este o soluție. Este o infracțiune!