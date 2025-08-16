SCANDAL. Noaptea bătăilor de lux în Oaș. Mascații au intervenit în forță

Noapte de foc în Țara Oașului: un conflict între ”valorile” întoarse din străinătate a degenerat într-o bătaie generală, cu polițiști și jandarmi mobilizați la fața locului.

În zorii zilei de 16 august, liniștea unei localități din Țara Oașului a fost spulberată de o încăierare de proporții. La ora 03:15, un apel la 112 anunța că în curtea unui restaurant din Călinești Oaș se desfășoară o bătaie în toată regula, cu pumni, picioare și bâte ridicate în aer.

Polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare, sprijiniți de jandarmi, au descins de urgență la fața locului, fiind nevoiți să facă ordine printre ”eroii” veniți din occident să-și arate ”valoarea”.

De la pahare la pumni

Primele verificări au scos la iveală faptul că scandalul a pornit de la consumul de alcool și un conflict spontan, degenerat rapid într-o reglare de conturi în stil oșenesc. Opt bărbați, cu vârste între 20 și 49 de ani, au transformat ringul de dans în ring de box, aplicându-și lovituri cu pumnii și picioarele, sub privirile stupefiate ale celor prezenți.

Mascații au calmat spiritele

Intervenția forțelor de ordine a fost una în forță: mascații și jandarmii au pus capăt haosului și i-au condus pe scandalagii direct la sediul poliției. Acolo, ”vitejii” din Oaș au trecut de la pumni la declarații, în încercarea de a explica ce i-a împins spre o bătaie în miez de noapte.

Dosar penal și anchetă în desfășurare

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de încăierare, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Astfel, noaptea care trebuia să fie una de petrecere s-a încheiat cu mascați, dosare penale și încă un episod de scandal care arată că, în Țara Oașului, distracția se poate transforma oricând într-o bătălie de proporții.