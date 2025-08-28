Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare și Europa – Două contracte financiare de implementare a Acreditării Erasmus+, un proiect care schimbă vieți și deschide orizonturi pentru elevi, profesori și întreaga comunitate.

În ultimii ani, conceptul de educație europeană a devenit o realitate palpabilă și pentru Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare, odată cu obținerea Acreditării Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA120-SCH-000111671, o recunoaștere la nivel european a capacității instituției de a derula proiecte educaționale internaționale pe termen lung. După două contracte financiare de implementare, putem privi în urmă cu mândrie și putem afirma că programul Erasmus+ nu a fost doar un proiect, ci o adevărată transformare pentru elevi, profesori și comunitate. Pentru Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare, Acreditarea Erasmus+ înseamnă o garanție pe termen lung: din 2023 până în 2027 putem participa constant la mobilități internaționale, putem construi parteneriate solide cu alte școli europene și putem implementa activități care să aducă beneficii tangibile tuturor celor implicați.

Două contracte financiare de implementare – experiențe valoroase și reușite

Mobilități pentru elevi – pași siguri spre Europa

Unul dintre cele mai vizibile rezultate ale proiectului a fost participarea elevilor la mobilități internaționale. În anul școlar 2024-2025, douăzeci de elevi au avut șansa de a învăța, pentru perioade scurte, în școli partenere din Turcia și Polonia. Din 07.10.2024 până în 11.10.2024, 10 elevi însoțiți de două cadre didactice au participat la activități de învățare în cadrul școlii Esenler Menderes Ortaokulu (Esenler Menderes secondary school), din Istanbul, Turcia. Din 02.06.2025 până în 06.06.2025, 10 elevi însoțiți de două cadre didactice au participat la activități de învățare la Szkola Podstawowa nr 16 im. Kornela Makuszynskiego w Legnicy, din Legnica, Polonia. Experiențele lor au fost extrem de diverse: de la participarea la ateliere de astronomie, optică și științe, la proiecte artistice, vizite culturale și activități de voluntariat, lingvistice și digitale. Cei douăzeci de elevi ai noștri, însoțiți de patru cadre didactice au descoperit ce înseamnă să înveți într-o altă cultură, au lucrat cot la cot cu colegi din alte țări, au legat prietenii. Mai multă încredere în sine, competențe lingvistice îmbunătățite, orientare mai clară în carieră și deschidere către diversitate reprezintă câteva beneficii ale acestor mobilități.

Cadre didactice – cursuri de formare și schimb de bune practici în spațiul european

Un alt pilon al proiectului este dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Cincisprezece cadre didactice au participat la cursuri de formare în domenii precum educația digitală, managementul clasei, metode de predare moderne, cursuri de limba engleză sau educația pentru mediu și sustenabilitate. În cadrul primului contract de finanțare nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130462, au participat la cursuri de formare zece cadre didactice. Patru cadre didactice au participat la cursuri în Barcelona, Spania, din care două cadre didactice au participat la cursul „Sustainable Living-taking environmental awarness to action” în perioada 04.03.2024-08.03.2024, iar alte două cadre la cursul ”Game Based Learning and Gamification” în perioada 17.06.2024-21.06.2024. Patru cadre didactice au participat la cursul „ICT in Education” în perioada 17.06.2024-21.06.2024 și 19.05.2025-23.05.2025 în Praga, Cehia. Două cadre didactice au participat la cursul „Non Formal Education” în perioada 29.07.2024-02.08.2024 în Larnaca, Cipru.

În cadrul celui de al doilea contract financiar nr. 2024-1-RO01-KA121-SCH-000211751, au participat la cursuri cinci cadre didactice. Un cadru didactic a participat la cursul „Leadership In The Classroom-Values And Vision” în perioada 07.10.2024-11.10.2024 în Istanbul, Turcia și patru cadre didactice au participat la cursul „English Learning Course for All School Teachers and Staff” în perioada 25.08.2025-29.08.2025 în Split, Croația.

Două contracte financiare de implementare a Acreditării Erasmus+ înseamnă mai bine de douăzeci și patru de luni de muncă intensă, dar și de satisfacții imense. Proiectul a demonstrat că educația poate fi cu adevărat transformatoare atunci când există viziune, implicare și sprijin din partea tuturor actorilor. Astăzi, școala noastră nu mai este doar o instituție locală, ci un mic centru european de educație și colaborare. Elevii au oportunități de dezvoltare, profesorii predau mai modern, iar comunitatea privește spre viitor cu optimism. Programul Erasmus+ ne-a arătat că apartenența la familia europeană nu este doar un concept abstract, ci o realitate care se simte zi de zi în sălile de clasă, în orașul nostru și în inimile elevilor moisilieni. Proiectele din cadrul programului Erasmus+ au transformat școala noastră într-un spațiu european de învățare, fiind o investiție în viitorul copiilor noștri și în viitorul comunității.