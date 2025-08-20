Scriitorul turc Mevlut Soysal va scrie o carte dedicată Sătmarului

Recent, la Satu Mare, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului „Mai aproape prin literatură și folclor”, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Uniunea Mondială de Folclor.

Evenimentul a reunit invitați din Germania, Serbia, Israel, Turcia, Republica Moldova și România. Printre participanți s-a aflat și scriitorul turc Mevlut Soysal, care a lăsat o emoționantă mărturie despre Satu Mare și a făcut o promisiune literară:

„Satu Mare… Acel oraș frumos și oamenii lui… Frumusețea, grația și bunătatea ta nu numai că ne-au încântat, dar am fost și onorați de interesul tău pentru scrierile noastre. Pe curând. Unul dintre cele mai mari obiective ale mele va fi să mulțumesc cu adevărat orașului Satu Mare printr-o operă literară.”, a declarat Mevlut Soysal.

Scriitorul Mevlut Soysal este un cunoscut om de cultură, autor al mai multor romane și piese de teatru, fiind considerat un nume important al tinerei generații de scriitori din Turcia. Așteptăm cu nerăbdare cartea despre Satu Mare. I-am putea chiar sugera o temă comună – povestea fantomei turcului decapitat care bântuie pe vechile străzi ale orașului, episod prezentat în cartea „Spovedaniile celor ferecați” de Felician Pop și Adrian Lupescu.

Cuvinte de laudă la adresa sătmărenilor și a Sătmarului, în general, au avut toți participanții la festival, care au mărturisit că șederea lor aici a fost una memorabilă.