Ședință de lucru cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Subprefectul Ioan Tibil, alături de subprefectul Romeo Pop, a convocat în această dimineață ședința de lucru săptămânală, cu participarea conducerii structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pe parcursul întâlnirii a fost analizată activitatea desfășurată de structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în săptămâna precedentă, cu accent pe promptitudinea intervențiilor și modul de gestionare a situațiilor operative. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții instituțiilor participante, nu au fost înregistrate incidente majore sau evenimente care să afecteze ordinea publică ori siguranța cetățenilor.

Conducerea Instituției Prefectului a transmis mulțumiri pentru modul exemplar în care au fost gestionate, din perspectiva siguranței și ordinii publice, evenimentele cu participare numeroasă din ultima săptămână. Acestea s-au desfășurat fără incidente deosebite și au inclus Festivalul Folcloric Codrenesc Oțeloaia, „Zestrea Oașului” de la Negrești-Oaș, „Electric Ardud”, Festivalul Viei și Vinului de la Beltiug, precum și manifestările religioase prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare).

Ținând cont de specificul sezonului estival și de creșterea semnificativă a traficului rutier, se acordă în continuare o atenție sporită coordonării eficiente a structurilor MAI, în vederea menținerii unui climat de siguranță atât în trafic, cât și în desfășurarea evenimentelor planificate pentru perioada următoare. Printre acestea se numără evenimente culturale precum „Zilele Partium” în municipiul Satu Mare, „Ziua Culturală” la Ciumești, Festivalul Folcloric al Sticlarului din Poiana Codrului, precum și meciul de fotbal al CSM Olimpia Satu Mare din cadrul etapei a IV-a a Ligii a II-a.