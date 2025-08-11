Ședință de lucru la Prefectură cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefecții Ioan Tibil și Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle, a convocat în această dimineață ședința de lucru săptămânală cu participarea conducerii structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne.
În timpul întâlnirii s-a făcut o trecere în revistă a activităților desfășurate de structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în săptămâna anterioară, cu accent pe promptitudinea intervențiilor și modul de gestionare a situațiilor operative. Conform informațiilor oferite de reprezentanții instituțiilor participante, nu au fost semnalate incidente majore sau evenimente care să pună în pericol ordinea publică ori siguranța cetățenilor.
Având în vedere specificul sezonului estival și intensificarea activităților culturale organizate în spațiul public, se menține un accent deosebit pe coordonarea eficientă a structurilor MAI, pentru asigurarea unui climat de maximă siguranță în desfășurarea evenimentelor programate în perioada următoare. Dintre acestea menționăm evenimente culturale cum ar fi: Festivalul Folcloric Codrenesc Oțeloaia în data de 17 august 2025, ”Zestrea Oașului” în perioada 15-17.08.2025 la Negrești-Oaș, ”Electric Ardud”, ”Contemporary Folklore” și ”Cetatea Codrului” la Ardud, ”Zilele Partium” la Satu Mare, Festivalul Viei și Vinului la Beltiug, Ziua Satului Lucăceni. De asemenea, în această perioadă, prilejuite de sărbătoarea de Sfânta Marie Mare (Adormirea Maicii Domnului) în județ vor avea loc muneroase procesiuni și slujbe religioase (la Mănăstirea Bixad, Mănăstirea Scărișoara, Mănăstirea Măriuș precum și la catedrale și biserici ortodoxe din Satu Mare, Carei, Tășnad și Negrești-Oaș).
Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a vizat discuțiile diplomatice privind modificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare pentru aplicarea Convenției bilaterale referitoare la controlul traficului rutier și feroviar la frontiera comună. În acest context, prefectul Altfatter Tamás și-a exprimat susținerea pentru deschiderea a două noi căi de comunicație rutieră spre Ungaria, în Berveni și Vetiș (Oar). Implementarea acestor căi de comunicație ar facilita mobilitatea locuitorilor din zona de graniță și ar contribui la dezvoltarea relațiilor transfrontaliere și economice.
„Având în vedere intensificarea activităților cultural-recreative din sezonul estival, precum și apropierea sărbătorii de Sfânta Maria, menținerea siguranței publice reprezintă în continuare un obiectiv esențial. O bună colaborare între structurile MAI este esențială pentru desfășurarea fără probleme a evenimentelor din județ. Mulțumesc echipelor operative pentru seriozitatea și dedicarea de care dau dovadă și transmit cetățenilor că vom rămâne vigilenți și uniți în eforturile noastre de a asigura protecția comunității.” – prefect Altfatter Tamás.