Ședință de lucru la Prefectură cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne

În timpul întâlnirii s-a făcut o trecere în revistă a activităților desfășurate de structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în săptămâna anterioară, cu accent pe promptitudinea intervențiilor și modul de gestionare a situațiilor operative. Conform informațiilor oferite de reprezentanții instituțiilor participante, nu au fost semnalate incidente majore sau evenimente care să pună în pericol ordinea publică ori siguranța cetățenilor.

Având în vedere specificul sezonului estival și intensificarea activităților culturale organizate în spațiul public, se menține un accent deosebit pe coordonarea eficientă a structurilor MAI, pentru asigurarea unui climat de maximă siguranță în desfășurarea evenimentelor programate în perioada următoare. Dintre acestea menționăm evenimente culturale cum ar fi: Festivalul Folcloric Codrenesc Oțeloaia în data de 17 august 2025, ”Zestrea Oașului” în perioada 15-17.08.2025 la Negrești-Oaș, ”Electric Ardud”, ”Contemporary Folklore” și ”Cetatea Codrului” la Ardud, ”Zilele Partium” la Satu Mare, Festivalul Viei și Vinului la Beltiug, Ziua Satului Lucăceni. De asemenea, în această perioadă, prilejuite de sărbătoarea de Sfânta Marie Mare (Adormirea Maicii Domnului) în județ vor avea loc muneroase procesiuni și slujbe religioase (la Mănăstirea Bixad, Mănăstirea Scărișoara, Mănăstirea Măriuș precum și la catedrale și biserici ortodoxe din Satu Mare, Carei, Tășnad și Negrești-Oaș).