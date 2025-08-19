More

    Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

    Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la
    data de 18 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță
    publică în județ, aplicând peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste
    30.000 de lei.

    Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și
    pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului
    rutier în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste
    50.000 de lei.

