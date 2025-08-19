Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la

data de 18 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță

publică în județ, aplicând peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste

30.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și

pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului

rutier în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste

50.000 de lei.