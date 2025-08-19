Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la
data de 18 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță
publică în județ, aplicând peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste
30.000 de lei.
Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și
pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului
rutier în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste
50.000 de lei.